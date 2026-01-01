Cloudflared
Cloudflare Tunnel daemon สำหรับการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิดพอร์ต
เกี่ยวกับ Cloudflared
Cloudflared เป็นดีมอนการทำท่อของ Cloudflare ที่ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและส่งออกเท่านั้นจากโครงสร้างพื้นฐานของคุณไปยังเครือข่าย Edge ของ Cloudflare ด้วยการสร้างอุโมงค์ที่เข้ารหัสโดยไม่ต้องใช้กฎไฟร์วอลล์ขาเข้า Cloudflared ช่วยขจัดช่องทางการโจมตีแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งทำให้บริการสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก แนวทางนี้ช่วยป้องกันการโจมตี DDoS การเปิดเผย IP ต้นทาง และการโจมตีทางเว็บทั่วไป โดยการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยของ Cloudflare ก่อนที่จะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณ Cloudflared เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัยและเครือข่ายแบบ Zero-Trust และได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาและองค์กรที่ต้องการการเปิดเผยอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้และได้รับการปกป้อง
กรณีการใช้งานทั่วไป
นักพัฒนาใช้ Cloudflared เพื่อเปิดเผยสภาพแวดล้อมการพัฒนาในเครื่องได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องมีการส่งต่อพอร์ต (port forwarding) หรือการกำหนดค่า VPN ผู้ที่ชื่นชอบ Home Lab นำไปใช้เพื่อทำให้บริการที่โฮสต์เองสามารถเข้าถึงได้จากสาธารณะ พร้อมทั้งซ่อนที่อยู่ IP ต้นทางจากผู้โจมตีที่อาจเกิดขึ้น ธุรกิจต่างๆ ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้สำหรับสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบ Zero-Trust เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงภายนอกทั้งหมดผ่านชั้นความปลอดภัยของ Cloudflare ผู้ดูแลระบบใช้สิ่งนี้สำหรับการจัดการระยะไกลที่ปลอดภัยของบริการภายใน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของ VPN แบบดั้งเดิม
คุณสมบัติหลัก
- การทำท่อที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องใช้กฎไฟร์วอลล์ขาเข้าหรือการส่งต่อพอร์ต
- การป้องกัน DDoS อัตโนมัติผ่านเครือข่ายของ Cloudflare
- การผสานรวม Web Application Firewall (WAF)
- การป้องกันที่อยู่ IP ต้นทาง
- การผสานรวม Cloudflare Access สำหรับการยืนยันตัวตนแบบ Zero-Trust
- รองรับ HTTP/2 และ HTTP/3 เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- การปรับสมดุลโหลดในอินสแตนซ์อุโมงค์หลายรายการ
- การสลับระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อใหม่
- อินเทอร์เฟซการกำหนดค่าบนเว็บ
- รองรับหลายโปรโตคอล (HTTP, SSH, RDP, SMB)
- การกำหนดเส้นทางที่มีความหน่วงต่ำผ่านเครือข่ายทั่วโลกของ Cloudflare
- มีแพ็กเกจฟรีสำหรับการทำท่อพื้นฐาน
ทำไมต้องปรับใช้ Cloudflared บน Hostinger VPS
การปรับใช้ Cloudflared บน Hostinger VPS ให้การเชื่อมต่ออุโมงค์ที่เชื่อถือได้และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าบริการของคุณจะยังคงเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับความเสถียรของเครือข่ายภายในบ้าน สภาพแวดล้อม VPS มีทรัพยากรเฉพาะสำหรับการรักษาการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสอย่างต่อเนื่องไปยัง Edge ของ Cloudflare การรับประกัน Uptime ระดับองค์กรสำหรับอุโมงค์ที่สำคัญต่อธุรกิจ และการกำหนดค่าแบบคงที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง IP ภายในบ้านแบบไดนามิก คุณจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายแบนด์วิธสูงของ Hostinger สำหรับการจัดการปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานระดับมืออาชีพที่รับประกันความน่าเชื่อถือของอุโมงค์ และการจัดการอุโมงค์แบบรวมศูนย์ที่เข้าถึงได้จากทุกที่ สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับโทเค็น Cloudflare และข้อมูลประจำตัวของอุโมงค์ ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลแบบถาวรจะปกป้องเส้นทางอุโมงค์ที่คุณกำหนดค่าไว้อย่างรอบคอบจากการอัปเดตคอนเทนเนอร์
