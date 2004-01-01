Cloudflared
Port açmadan güvenli uzaktan erişim için Cloudflare Tunnel arka plan hizmeti
Dağıtım için VPS planı seçin Cloudflared
₺378,99/ay ücretine 2 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Cloudflared Hakkında
Cloudflared, altyapınızdan Cloudflare'ın uç ağına güvenli, yalnızca giden bağlantılar sağlayan Cloudflare'ın tünelleme daemon'ıdır. Gelen güvenlik duvarı kuralları gerektirmeden şifreli tüneller oluşturarak Cloudflared, geleneksel saldırı vektörlerini ortadan kaldırırken hizmetleri küresel olarak erişilebilir hale getirir. Bu yaklaşım, tüm trafiği sunucularınıza ulaşmadan önce Cloudflare'ın güvenlik altyapısı üzerinden yönlendirerek DDoS saldırılarına, kaynak IP ifşasına ve yaygın web açıklarına karşı koruma sağlar. Güvenli uzaktan erişim ve sıfır güven ağı için yaygın olarak benimsenen Cloudflared, güvenilir, korumalı internet erişimi gerektiren geliştiriciler ve kuruluşlar için temel bir altyapı haline gelmiştir.
Yaygın Kullanım Durumları
Geliştiriciler, yerel geliştirme ortamlarını port yönlendirme veya VPN yapılandırması olmadan güvenli bir şekilde açığa çıkarmak için Cloudflared kullanır. Ev laboratuvarı meraklıları, potansiyel saldırganlardan kaynak IP adreslerini gizlerken kendi barındırdıkları hizmetleri herkese açık hale getirmek için bunu kullanır. İşletmeler, tüm harici erişimin Cloudflare'ın güvenlik katmanından geçmesini sağlayarak sıfır güven ağı mimarisi için bundan yararlanır. Sistem yöneticileri, geleneksel VPN ek yükü olmadan dahili hizmetlerin güvenli uzaktan yönetimi için bunu kullanır.
Temel Özellikler
- Gelen güvenlik duvarı kuralları veya port yönlendirme olmadan güvenli tünelleme
- Cloudflare ağı üzerinden otomatik DDoS koruması
- Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) entegrasyonu
- Kaynak IP adresi koruması
- Sıfır güvenli kimlik doğrulama için Cloudflare Access entegrasyonu
- Optimum performans için HTTP/2 ve HTTP/3 desteği
- Birden çok tünel örneği arasında yük dengeleme
- Otomatik yük devretme ve yeniden bağlantı
- Web tabanlı yapılandırma arayüzü
- Birden çok protokol desteği (HTTP, SSH, RDP, SMB)
- Cloudflare'ın küresel ağı üzerinden düşük gecikmeli yönlendirme
- Temel tünelleme için ücretsiz katman mevcut
Cloudflared'ı Hostinger VPS'e Neden Dağıtmalısınız?
Cloudflared'ı Hostinger VPS'e dağıtmak, hizmetlerinizin ev ağı kararlılığına bağlı kalmadan 7/24 erişilebilir kalmasını sağlayan güvenilir, her zaman açık tünel bağlantısı sunar. VPS ortamı, Cloudflare'ın uç noktasına kalıcı şifreli bağlantıları sürdürmek için özel kaynaklar, iş açısından kritik tüneller için kurumsal düzeyde çalışma süresi garantileri ve dinamik ev IP değişikliklerinden etkilenmeyen statik yapılandırma sağlar. Hostinger'ın trafik yoğunluklarını yönetmek için yüksek bant genişliğine sahip ağından, tünel güvenilirliğini sağlayan profesyonel altyapıdan ve her yerden erişilebilen merkezi tünel yönetiminden faydalanırsınız. Yalıtılmış ortam, Cloudflare token'ları ve tünel kimlik bilgileri için gelişmiş güvenlik sağlarken, kalıcı depolama ise dikkatlice yapılandırılmış tünel rotalarınızı kapsayıcı güncellemeleri boyunca korur.
