Cloudflared, altyapınızdan Cloudflare'ın uç ağına güvenli, yalnızca giden bağlantılar sağlayan Cloudflare'ın tünelleme daemon'ıdır. Gelen güvenlik duvarı kuralları gerektirmeden şifreli tüneller oluşturarak Cloudflared, geleneksel saldırı vektörlerini ortadan kaldırırken hizmetleri küresel olarak erişilebilir hale getirir. Bu yaklaşım, tüm trafiği sunucularınıza ulaşmadan önce Cloudflare'ın güvenlik altyapısı üzerinden yönlendirerek DDoS saldırılarına, kaynak IP ifşasına ve yaygın web açıklarına karşı koruma sağlar. Güvenli uzaktan erişim ve sıfır güven ağı için yaygın olarak benimsenen Cloudflared, güvenilir, korumalı internet erişimi gerektiren geliştiriciler ve kuruluşlar için temel bir altyapı haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Durumları

Geliştiriciler, yerel geliştirme ortamlarını port yönlendirme veya VPN yapılandırması olmadan güvenli bir şekilde açığa çıkarmak için Cloudflared kullanır. Ev laboratuvarı meraklıları, potansiyel saldırganlardan kaynak IP adreslerini gizlerken kendi barındırdıkları hizmetleri herkese açık hale getirmek için bunu kullanır. İşletmeler, tüm harici erişimin Cloudflare'ın güvenlik katmanından geçmesini sağlayarak sıfır güven ağı mimarisi için bundan yararlanır. Sistem yöneticileri, geleneksel VPN ek yükü olmadan dahili hizmetlerin güvenli uzaktan yönetimi için bunu kullanır.

Temel Özellikler

Gelen güvenlik duvarı kuralları veya port yönlendirme olmadan güvenli tünelleme

Cloudflare ağı üzerinden otomatik DDoS koruması

Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) entegrasyonu

Kaynak IP adresi koruması

Sıfır güvenli kimlik doğrulama için Cloudflare Access entegrasyonu

Optimum performans için HTTP/2 ve HTTP/3 desteği

Birden çok tünel örneği arasında yük dengeleme

Otomatik yük devretme ve yeniden bağlantı

Web tabanlı yapılandırma arayüzü

Birden çok protokol desteği (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Cloudflare'ın küresel ağı üzerinden düşük gecikmeli yönlendirme

Temel tünelleme için ücretsiz katman mevcut

Cloudflared'ı Hostinger VPS'e Neden Dağıtmalısınız?

Cloudflared'ı Hostinger VPS'e dağıtmak, hizmetlerinizin ev ağı kararlılığına bağlı kalmadan 7/24 erişilebilir kalmasını sağlayan güvenilir, her zaman açık tünel bağlantısı sunar. VPS ortamı, Cloudflare'ın uç noktasına kalıcı şifreli bağlantıları sürdürmek için özel kaynaklar, iş açısından kritik tüneller için kurumsal düzeyde çalışma süresi garantileri ve dinamik ev IP değişikliklerinden etkilenmeyen statik yapılandırma sağlar. Hostinger'ın trafik yoğunluklarını yönetmek için yüksek bant genişliğine sahip ağından, tünel güvenilirliğini sağlayan profesyonel altyapıdan ve her yerden erişilebilen merkezi tünel yönetiminden faydalanırsınız. Yalıtılmış ortam, Cloudflare token'ları ve tünel kimlik bilgileri için gelişmiş güvenlik sağlarken, kalıcı depolama ise dikkatlice yapılandırılmış tünel rotalarınızı kapsayıcı güncellemeleri boyunca korur.