Cloudflared هو خفي نفق Cloudflare الذي يوفر اتصالات آمنة وصادرة فقط من بنيتك التحتية إلى شبكة Cloudflare الطرفية. من خلال إنشاء أنفاق مشفرة دون الحاجة إلى قواعد جدار حماية واردة، يلغي Cloudflared نواقل الهجوم التقليدية مع جعل الخدمات متاحة عالميًا. يحمي هذا النهج من هجمات DDoS، وكشف عنوان IP الأصلي، واستغلال الويب الشائع عن طريق توجيه كل حركة المرور عبر البنية التحتية الأمنية لـ Cloudflare قبل الوصول إلى خوادمك. تم اعتماده على نطاق واسع للوصول الآمن عن بُعد والشبكات ذات الثقة المعدومة، أصبح Cloudflared بنية تحتية أساسية للمطورين والمؤسسات التي تتطلب تعرضًا موثوقًا ومحميًا للإنترنت.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم المطورون Cloudflared لكشف بيئات التطوير المحلية بشكل آمن دون إعادة توجيه المنافذ أو تكوين VPN. ينشر هواة المختبرات المنزلية Cloudflared لجعل الخدمات المستضافة ذاتيًا متاحة للجمهور مع إخفاء عناوين IP الأصلية عن المهاجمين المحتملين. تستفيد الشركات منه في بنية الشبكة ذات الثقة المعدومة، مما يضمن مرور جميع الوصول الخارجي عبر طبقة الأمان الخاصة بـ Cloudflare. يستخدم مسؤولو الأنظمة Cloudflared للإدارة الآمنة عن بُعد للخدمات الداخلية دون التكاليف العامة لشبكة VPN التقليدية.

الميزات الرئيسية

أنفاق آمنة دون قواعد جدار حماية واردة أو إعادة توجيه المنافذ

حماية تلقائية من هجمات DDoS عبر شبكة Cloudflare

تكامل جدار حماية تطبيقات الويب (WAF)

حماية عنوان IP الأصلي

تكامل Cloudflare Access للمصادقة ذات الثقة المعدومة

دعم HTTP/2 و HTTP/3 للحصول على الأداء الأمثل

موازنة التحميل عبر مثيلات نفق متعددة

تجاوز الفشل وإعادة الاتصال التلقائيان

واجهة تكوين قائمة على الويب

دعم لبروتوكولات متعددة (HTTP، SSH، RDP، SMB)

توجيه بزمن انتقال منخفض عبر شبكة Cloudflare العالمية

طبقة مجانية متاحة للأنفاق الأساسية

لماذا تنشر Cloudflared على Hostinger VPS

يوفر نشر Cloudflared على Hostinger VPS اتصال نفق موثوقًا به ودائم التشغيل مما يضمن بقاء خدماتك متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الاعتماد على استقرار الشبكة المنزلية. توفر بيئة VPS موارد مخصصة للحفاظ على اتصالات مشفرة مستمرة بحافة Cloudflare، وضمانات وقت تشغيل على مستوى المؤسسات للأنفاق الحيوية للأعمال، وتكوينًا ثابتًا لا يتأثر بتغييرات IP المنزلية الديناميكية. تستفيد من شبكة Hostinger عالية النطاق الترددي للتعامل مع ذروات حركة المرور، وبنية تحتية احترافية تضمن موثوقية النفق، وإدارة مركزية للأنفاق يمكن الوصول إليها من أي مكان. توفر البيئة المعزولة أمانًا معززًا لرموز Cloudflare وبيانات اعتماد النفق، بينما تحمي التخزين المستمر مسارات النفق التي قمت بتكوينها بعناية عبر تحديثات الحاويات.