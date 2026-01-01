Cloudflared 是 Cloudflare 的隧道守护程序，它提供从您的基础设施到 Cloudflare 边缘网络的安全、仅出站连接。通过创建无需入站防火墙规则的加密隧道，Cloudflared 消除了传统的攻击向量，同时使服务在全球范围内可访问。这种方法通过在流量到达您的服务器之前将其全部路由到 Cloudflare 的安全基础设施，从而防止 DDoS 攻击、源 IP 暴露和常见的网络漏洞。Cloudflared 被广泛用于安全远程访问和零信任网络，已成为需要可靠、受保护的互联网暴露的开发人员和组织必不可少的基础设施。

常见用例

开发人员使用 Cloudflared 安全地暴露本地开发环境，无需端口转发或 VPN 配置。家庭实验室爱好者部署它以使自托管服务公开可访问，同时向潜在攻击者隐藏源 IP 地址。企业利用它实现零信任网络架构，确保所有外部访问都通过 Cloudflare 的安全层。系统管理员利用它安全地远程管理内部服务，无需传统的 VPN 开销。

主要功能

无需入站防火墙规则或端口转发的安全隧道

通过 Cloudflare 网络实现自动 DDoS 防护

Web 应用程序防火墙 (WAF) 集成

源 IP 地址保护

Cloudflare Access 集成，实现零信任身份验证

支持 HTTP/2 和 HTTP/3 以实现最佳性能

跨多个隧道实例的负载均衡

自动故障转移和重新连接

基于 Web 的配置界面

支持多种协议（HTTP、SSH、RDP、SMB）

通过 Cloudflare 全球网络实现低延迟路由

提供免费套餐用于基本隧道

为何在 Hostinger VPS 上部署 Cloudflared

在 Hostinger VPS 上部署 Cloudflared 可提供可靠、始终在线的隧道连接，确保您的服务 24/7 可访问，而无需依赖家庭网络的稳定性。VPS 环境提供专用资源，用于维护与 Cloudflare 边缘的持久加密连接，为业务关键型隧道提供企业级正常运行时间保证，以及不受动态家庭 IP 变化影响的静态配置。您将受益于 Hostinger 的高带宽网络来处理流量高峰，专业的隧道可靠性基础设施，以及可从任何地方访问的集中式隧道管理。隔离环境为 Cloudflare 令牌和隧道凭据提供增强的安全性，而持久存储可在容器更新时保护您精心配置的隧道路由。