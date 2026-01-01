Cloudflared é o daemon de tunelamento da Cloudflare que fornece conexões seguras e apenas de saída da sua infraestrutura para a rede de borda da Cloudflare. Ao criar túneis criptografados sem exigir regras de firewall de entrada, o Cloudflared elimina vetores de ataque tradicionais enquanto torna os serviços globalmente acessíveis. Essa abordagem protege contra ataques DDoS, exposição de IP de origem e exploits web comuns ao rotear todo o tráfego pela infraestrutura de segurança da Cloudflare antes de chegar aos seus servidores. Amplamente adotado para acesso remoto seguro e redes de confiança zero, o Cloudflared se tornou uma infraestrutura essencial para desenvolvedores e organizações que exigem exposição à internet confiável e protegida.

Casos de Uso Comuns

Desenvolvedores usam o Cloudflared para expor ambientes de desenvolvimento locais de forma segura sem encaminhamento de porta ou configuração de VPN. Entusiastas de home lab o implementam para tornar serviços auto-hospedados publicamente acessíveis enquanto ocultam endereços IP de origem de potenciais atacantes. Empresas o utilizam para arquitetura de rede de confiança zero, garantindo que todo o acesso externo passe pela camada de segurança da Cloudflare. Administradores de sistema o utilizam para gerenciamento remoto seguro de serviços internos sem a sobrecarga tradicional de VPN.

Principais Recursos

Tunelamento seguro sem regras de firewall de entrada ou encaminhamento de porta

Proteção automática contra DDoS através da rede da Cloudflare

Integração com Web Application Firewall (WAF)

Proteção de endereço IP de origem

Integração com Cloudflare Access para autenticação de confiança zero

Suporte a HTTP/2 e HTTP/3 para desempenho ideal

Balanceamento de carga entre múltiplas instâncias de túnel

Failover e reconexão automáticos

Interface de configuração baseada na web

Suporte para múltiplos protocolos (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Roteamento de baixa latência através da rede global da Cloudflare

Camada gratuita disponível para tunelamento básico

Por que implantar o Cloudflared no VPS da Hostinger

Implantar o Cloudflared no VPS da Hostinger oferece conectividade de túnel confiável e sempre ativa, garantindo que seus serviços permaneçam acessíveis 24 horas por dia, sem depender da estabilidade da rede doméstica. O ambiente VPS oferece recursos dedicados para manter conexões criptografadas persistentes com a borda da Cloudflare, garantias de uptime de nível empresarial para túneis críticos para negócios e configuração estática não afetada por mudanças dinâmicas de IP doméstico. Você se beneficia da rede de alta largura de banda da Hostinger para lidar com picos de tráfego, infraestrutura profissional garantindo a confiabilidade do túnel e gerenciamento centralizado de túneis acessível de qualquer lugar. O ambiente isolado oferece segurança aprimorada para tokens da Cloudflare e credenciais de túnel, enquanto o armazenamento persistente protege suas rotas de túnel cuidadosamente configuradas durante as atualizações de contêiner.