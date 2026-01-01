Cloudflared, Cloudflare का टनलिंग डीमन है जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से Cloudflare के एज नेटवर्क तक सुरक्षित, केवल-आउटबाउंड कनेक्शन प्रदान करता है। इनबाउंड फ़ायरवॉल नियमों की आवश्यकता के बिना एन्क्रिप्टेड टनल बनाकर, Cloudflared पारंपरिक अटैक वेक्टर को खत्म करता है जबकि सेवाओं को विश्व स्तर पर सुलभ बनाता है। यह दृष्टिकोण DDoS हमलों, ओरिजिन IP एक्सपोजर और सामान्य वेब एक्सप्लॉइट्स से बचाता है, आपके सर्वर तक पहुंचने से पहले सभी ट्रैफिक को Cloudflare के सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रूट करके। सुरक्षित रिमोट एक्सेस और ज़ीरो-ट्रस्ट नेटवर्किंग के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया, Cloudflared उन डेवलपर्स और संगठनों के लिए एक आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है जिन्हें विश्वसनीय, संरक्षित इंटरनेट एक्सपोजर की आवश्यकता है।

सामान्य उपयोग के मामले

डेवलपर्स Cloudflared का उपयोग स्थानीय डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग या VPN कॉन्फ़िगरेशन के बिना सुरक्षित रूप से उजागर करने के लिए करते हैं। होम लैब के शौकीन इसे सेल्फ-होस्टेड सेवाओं को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाने के लिए तैनात करते हैं, जबकि संभावित हमलावरों से ओरिजिन IP एड्रेस छिपाते हैं। व्यवसाय इसे ज़ीरो-ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी बाहरी एक्सेस Cloudflare की सुरक्षा लेयर से होकर गुजरें। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसे पारंपरिक VPN ओवरहेड के बिना आंतरिक सेवाओं के सुरक्षित रिमोट मैनेजमेंट के लिए उपयोग करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

इनबाउंड फ़ायरवॉल नियमों या पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग के बिना सुरक्षित टनलिंग

Cloudflare के नेटवर्क के माध्यम से स्वचालित DDoS सुरक्षा

वेब एप्लीकेशन फ़ायरवॉल (WAF) इंटीग्रेशन

ओरिजिन IP एड्रेस सुरक्षा

ज़ीरो-ट्रस्ट प्रमाणीकरण के लिए Cloudflare एक्सेस इंटीग्रेशन

इष्टतम प्रदर्शन के लिए HTTP/2 और HTTP/3 सपोर्ट

कई टनल इंस्टेंस में लोड बैलेंसिंग

स्वचालित फ़ेलओवर और रीकनेक्शन

वेब-आधारित कॉन्फ़िगरेशन इंटरफ़ेस

कई प्रोटोकॉल (HTTP, SSH, RDP, SMB) के लिए सपोर्ट

Cloudflare के ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से कम विलंबता रूटिंग

बेसिक टनलिंग के लिए फ्री टियर उपलब्ध

Hostinger VPS पर Cloudflared क्यों तैनात करें

Hostinger VPS पर Cloudflared को तैनात करने से विश्वसनीय, हमेशा-चालू टनल कनेक्टिविटी मिलती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपकी सेवाएँ होम नेटवर्क की स्थिरता पर निर्भर किए बिना 24/7 सुलभ रहें। VPS एनवायरनमेंट Cloudflare के एज से लगातार एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाए रखने के लिए समर्पित संसाधन प्रदान करता है, बिज़नेस-क्रिटिकल टनल के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड अपटाइम गारंटी, और स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन जो डायनामिक होम IP परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। आपको ट्रैफिक स्पाइक्स को संभालने के लिए Hostinger के हाई-बैंडविड्थ नेटवर्क का लाभ मिलता है, टनल की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने वाला प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहीं से भी सुलभ केंद्रीकृत टनल मैनेजमेंट। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट Cloudflare टोकन और टनल क्रेडेंशियल के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज कंटेनर अपडेट के दौरान आपके सावधानीपूर्वक कॉन्फ़िगर किए गए टनल रूट को सुरक्षित रखता है।