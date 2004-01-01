Cloudflaredは、お客様のインフラストラクチャからCloudflareのエッジネットワークへの安全なアウトバウンド専用接続を提供するCloudflareのトンネリングデーモンです。インバウンドファイアウォールルールを必要とせずに暗号化されたトンネルを作成することで、Cloudflaredは従来の攻撃ベクトルを排除し、サービスをグローバルにアクセス可能にします。このアプローチは、すべてのトラフィックをCloudflareのセキュリティインフラストラクチャ経由でサーバーにルーティングすることで、DDoS攻撃、オリジンIPの露出、および一般的なWebエクスプロイトから保護します。安全なリモートアクセスとゼロトラストネットワーキングのために広く採用されており、Cloudflaredは、信頼性が高く保護されたインターネット公開を必要とする開発者や組織にとって不可欠なインフラストラクチャとなっています。

一般的なユースケース

開発者は、ポートフォワーディングやVPN設定なしで、ローカル開発環境を安全に公開するためにCloudflaredを使用します。ホームラボ愛好家は、潜在的な攻撃者からオリジンIPアドレスを隠しながら、自己ホスト型サービスを公開するためにこれをデプロイします。企業は、すべての外部アクセスがCloudflareのセキュリティレイヤーを通過するように、ゼロトラストネットワークアーキテクチャのためにこれを活用します。システム管理者は、従来のVPNオーバーヘッドなしで、内部サービスの安全なリモート管理のためにこれを利用します。

主な機能

インバウンドファイアウォールルールやポートフォワーディングなしでの安全なトンネリング

Cloudflareのネットワークによる自動DDoS保護

Webアプリケーションファイアウォール（WAF）統合

オリジンIPアドレス保護

ゼロトラスト認証のためのCloudflare Access統合

最適なパフォーマンスのためのHTTP/2およびHTTP/3サポート

複数のトンネルインスタンス間でのロードバランシング

自動フェイルオーバーと再接続

Webベースの構成インターフェース

複数のプロトコル（HTTP、SSH、RDP、SMB）のサポート

Cloudflareのグローバルネットワークによる低遅延ルーティング

基本的なトンネリングに利用可能な無料ティア

Hostinger VPSにCloudflaredをデプロイする理由

Hostinger VPSにCloudflaredをデプロイすることで、信頼性の高い常時接続トンネル接続が提供され、ホームネットワークの安定性に依存することなく、サービスが24時間365日アクセス可能であることを保証します。VPS環境は、Cloudflareのエッジへの永続的な暗号化接続を維持するための専用リソース、ビジネスクリティカルなトンネルに対するエンタープライズグレードの稼働時間保証、および動的なホームIP変更の影響を受けない静的構成を提供します。Hostingerの広帯域ネットワークによるトラフィックスパイクへの対応、トンネルの信頼性を確保するプロフェッショナルなインフラストラクチャ、およびどこからでもアクセス可能な集中型トンネル管理の恩恵を受けることができます。隔離された環境は、Cloudflareトークンとトンネル資格情報のセキュリティを強化し、永続ストレージは、コンテナの更新全体で慎重に構成されたトンネルルートを保護します。