Cloudflared est le démon de tunneling de Cloudflare qui fournit des connexions sécurisées, uniquement sortantes, de votre infrastructure vers le réseau périphérique de Cloudflare. En créant des tunnels chiffrés sans nécessiter de règles de pare-feu entrantes, Cloudflared élimine les vecteurs d'attaque traditionnels tout en rendant les services accessibles mondialement. Cette approche protège contre les attaques DDoS, l'exposition de l'adresse IP d'origine et les exploits web courants en acheminant tout le trafic via l'infrastructure de sécurité de Cloudflare avant qu'il n'atteigne vos serveurs. Largement adopté pour l'accès à distance sécurisé et la mise en réseau zéro confiance, Cloudflared est devenu une infrastructure essentielle pour les développeurs et les organisations nécessitant une exposition internet fiable et protégée.

Cas d'utilisation courants

Les développeurs utilisent Cloudflared pour exposer en toute sécurité des environnements de développement locaux sans redirection de port ni configuration VPN. Les passionnés de home lab le déploient pour rendre les services auto-hébergés accessibles au public tout en masquant les adresses IP d'origine aux attaquants potentiels. Les entreprises l'exploitent pour une architecture réseau zéro confiance, garantissant que tout accès externe passe par la couche de sécurité de Cloudflare. Les administrateurs système l'utilisent pour la gestion à distance sécurisée des services internes sans la surcharge VPN traditionnelle.

Fonctionnalités clés

Tunneling sécurisé sans règles de pare-feu entrantes ni redirection de port

Protection DDoS automatique via le réseau de Cloudflare

Intégration du pare-feu d'applications web (WAF)

Protection de l'adresse IP d'origine

Intégration de Cloudflare Access pour l'authentification zéro confiance

Prise en charge de HTTP/2 et HTTP/3 pour des performances optimales

Équilibrage de charge sur plusieurs instances de tunnel

Basculement et reconnexion automatiques

Interface de configuration web

Prise en charge de plusieurs protocoles (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Routage à faible latence via le réseau mondial de Cloudflare

Niveau gratuit disponible pour le tunneling de base

Pourquoi déployer Cloudflared sur un VPS Hostinger

Le déploiement de Cloudflared sur un VPS Hostinger offre une connectivité de tunnel fiable et toujours active, garantissant que vos services restent accessibles 24h/24 et 7j/7 sans dépendre de la stabilité du réseau domestique. L'environnement VPS offre des ressources dédiées pour maintenir des connexions chiffrées persistantes vers le périmètre de Cloudflare, des garanties de disponibilité de niveau entreprise pour les tunnels critiques pour l'activité, et une configuration statique non affectée par les changements dynamiques d'IP domestique. Vous bénéficiez du réseau à large bande passante de Hostinger pour gérer les pics de trafic, d'une infrastructure professionnelle assurant la fiabilité du tunnel, et d'une gestion centralisée du tunnel accessible de n'importe où. L'environnement isolé offre une sécurité renforcée pour les jetons Cloudflare et les identifiants de tunnel, tandis que le stockage persistant protège vos routes de tunnel soigneusement configurées lors des mises à jour de conteneurs.