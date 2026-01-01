Cloudflared es el demonio de tunelización de Cloudflare que proporciona conexiones seguras y solo de salida desde tu infraestructura a la red perimetral de Cloudflare. Al crear túneles cifrados sin requerir reglas de firewall de entrada, Cloudflared elimina los vectores de ataque tradicionales mientras hace que los servicios sean accesibles globalmente. Este enfoque protege contra ataques DDoS, exposición de IP de origen y exploits web comunes al enrutar todo el tráfico a través de la infraestructura de seguridad de Cloudflare antes de llegar a tus servidores. Ampliamente adoptado para el acceso remoto seguro y la red de confianza cero, Cloudflared se ha convertido en una infraestructura esencial para desarrolladores y organizaciones que requieren una exposición a internet confiable y protegida.

Casos de Uso Comunes

Los desarrolladores usan Cloudflared para exponer entornos de desarrollo locales de forma segura sin reenvío de puertos ni configuración de VPN. Los entusiastas de los laboratorios caseros lo implementan para hacer que los servicios autoalojados sean accesibles públicamente mientras ocultan las direcciones IP de origen de posibles atacantes. Las empresas lo aprovechan para una arquitectura de red de confianza cero, asegurando que todo el acceso externo pase a través de la capa de seguridad de Cloudflare. Los administradores de sistemas lo utilizan para la gestión remota segura de servicios internos sin la sobrecarga tradicional de una VPN.

Características Clave

Tunelización segura sin reglas de firewall de entrada ni reenvío de puertos

Protección automática contra DDoS a través de la red de Cloudflare

Integración con Web Application Firewall (WAF)

Protección de la dirección IP de origen

Integración con Cloudflare Access para autenticación de confianza cero

Soporte para HTTP/2 y HTTP/3 para un rendimiento óptimo

Balanceo de carga entre múltiples instancias de túnel

Conmutación por error y reconexión automáticas

Interfaz de configuración basada en web

Soporte para múltiples protocolos (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Enrutamiento de baja latencia a través de la red global de Cloudflare

Nivel gratuito disponible para tunelización básica

Por qué implementar Cloudflared en Hostinger VPS

Implementar Cloudflared en un VPS de Hostinger proporciona conectividad de túnel confiable y siempre activa, asegurando que tus servicios permanezcan accesibles 24/7 sin depender de la estabilidad de la red doméstica. El entorno VPS ofrece recursos dedicados para mantener conexiones cifradas persistentes al borde de Cloudflare, garantías de tiempo de actividad de nivel empresarial para túneles críticos para el negocio y una configuración estática no afectada por cambios dinámicos de IP doméstica. Te beneficiás de la red de alto ancho de banda de Hostinger para manejar picos de tráfico, una infraestructura profesional que garantiza la confiabilidad del túnel y una gestión centralizada del túnel accesible desde cualquier lugar. El entorno aislado proporciona seguridad mejorada para los tokens de Cloudflare y las credenciales del túnel, mientras que el almacenamiento persistente protege tus rutas de túnel cuidadosamente configuradas a través de las actualizaciones de contenedores.