Cloudflared adalah daemon tunneling Cloudflare yang menyediakan koneksi aman, hanya keluar dari infrastruktur Anda ke jaringan edge Cloudflare. Dengan membuat terowongan terenkripsi tanpa memerlukan aturan firewall masuk, Cloudflared menghilangkan vektor serangan tradisional sekaligus membuat layanan dapat diakses secara global. Pendekatan ini melindungi dari serangan DDoS, eksposur IP asal, dan eksploitasi web umum dengan merutekan semua lalu lintas melalui infrastruktur keamanan Cloudflare sebelum mencapai server Anda. Diadopsi secara luas untuk akses jarak jauh yang aman dan jaringan zero-trust, Cloudflared telah menjadi infrastruktur penting bagi pengembang dan organisasi yang membutuhkan eksposur internet yang andal dan terlindungi.

Kasus Penggunaan Umum

Pengembang menggunakan Cloudflared untuk mengekspos lingkungan pengembangan lokal dengan aman tanpa penerusan port atau konfigurasi VPN. Penggemar lab rumahan menerapkannya untuk membuat layanan yang di-hosting sendiri dapat diakses publik sambil menyembunyikan alamat IP asal dari penyerang potensial. Bisnis memanfaatkannya untuk arsitektur jaringan zero-trust, memastikan semua akses eksternal melewati lapisan keamanan Cloudflare. Administrator sistem menggunakannya untuk manajemen jarak jauh yang aman dari layanan internal tanpa overhead VPN tradisional.

Fitur Utama

Tunneling aman tanpa aturan firewall masuk atau penerusan port

Perlindungan DDoS otomatis melalui jaringan Cloudflare

Integrasi Web Application Firewall (WAF)

Perlindungan alamat IP asal

Integrasi Cloudflare Access untuk autentikasi zero-trust

Dukungan HTTP/2 dan HTTP/3 untuk performa optimal

Load balancing di beberapa instans terowongan

Failover dan koneksi ulang otomatis

Antarmuka konfigurasi berbasis web

Dukungan untuk beberapa protokol (HTTP, SSH, RDP, SMB)

Routing latensi rendah melalui jaringan global Cloudflare

Tingkat gratis tersedia untuk tunneling dasar

Mengapa menerapkan Cloudflared di Hostinger VPS

Menerapkan Cloudflared di Hostinger VPS menyediakan konektivitas terowongan yang andal dan selalu aktif, memastikan layanan Anda tetap dapat diakses 24/7 tanpa bergantung pada stabilitas jaringan rumah. Lingkungan VPS menawarkan sumber daya khusus untuk mempertahankan koneksi terenkripsi yang persisten ke edge Cloudflare, jaminan uptime tingkat perusahaan untuk terowongan penting bisnis, dan konfigurasi statis yang tidak terpengaruh oleh perubahan IP rumah yang dinamis. Anda mendapatkan manfaat dari jaringan bandwidth tinggi Hostinger untuk menangani lonjakan lalu lintas, infrastruktur profesional yang memastikan keandalan terowongan, dan manajemen terowongan terpusat yang dapat diakses dari mana saja. Lingkungan terisolasi menyediakan keamanan yang ditingkatkan untuk token Cloudflare dan kredensial terowongan, sementara penyimpanan persisten melindungi rute terowongan Anda yang dikonfigurasi dengan cermat di seluruh pembaruan kontainer.