„Calibre-Web“ yra žiniatinklio programa, skirta naršyti, skaityti ir tvarkyti savo elektroninių knygų biblioteką.
Apie Calibre-Web
Calibre-Web yra galinga žiniatinklio programa, kuri suteikia gražią, patogią sąsają el. knygoms, saugomoms Calibre duomenų bazėje, valdyti ir skaityti. Skirtingai nei darbalaukio Calibre programa, Calibre-Web yra sukurta specialiai prieigai per žiniatinklį, leidžianti tau naršyti visą savo el. knygų kolekciją, skaityti knygas tiesiogiai naršyklėje ir atsisiųsti pavadinimus į savo įrenginius iš bet kurios vietos. Palaikydama kelis el. knygų formatus, įskaitant EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ir CBR/CBZ komiksus, Calibre-Web sklandžiai tvarko įvairią skaitymo medžiagą. Integruota el. knygų skaityklė suteikia patogią skaitymo patirtį su pritaikomais šriftais, temomis ir skaitymo eigos stebėjimu, o metaduomenų redaktorius leidžia tau palaikyti gerai sutvarkytą biblioteką su tinkama knygos informacija, viršeliais ir žymėmis.
Dažniausi naudojimo atvejai
Calibre-Web puikiai tinka knygų mėgėjams ir skaitytojams, kurie nori pasiekti savo asmeninę el. knygų biblioteką iš kelių įrenginių, nereikalaujant rankinio failų sinchronizavimo ar priklausomybės nuo patentuotų el. knygų platformų. Šeimos naudoja Calibre-Web, kad dalintųsi centralizuota el. knygų kolekcija su skirtingomis vartotojų paskyromis, skaitymo nuostatomis ir skaitymo eigos stebėjimu kiekvienam šeimos nariui. Studentai ir tyrėjai naudoja Calibre-Web akademiniams darbams, vadovėliams ir informacinei medžiagai tvarkyti, naudodami galingą paiešką ir filtravimą pagal autorių, serijas, žymes ir pasirinktines kategorijas. Privatumą vertinantys skaitytojai renkasi Calibre-Web, kad išlaikytų visišką savo skaitymo duomenų ir bibliotekos kontrolę, išvengdami komercinių el. knygų paslaugų, tokių kaip Kindle ar Apple Books, stebėjimo ir apribojimų.
Pagrindinės funkcijos
- Šiuolaikinė žiniatinklio sąsaja Calibre bibliotekoms
- Integruota el. knygų skaityklė, skirta EPUB ir kitiems formatams
- Kelių vartotojų palaikymas su individualiais skaitymo sąrašais
- Metaduomenų redagavimas ir viršelių valdymas
- Išplėstinės paieškos ir filtravimo parinktys
- Atsisiųskite knygas įvairiais formatais
- Skaitymo eigos sinchronizavimas
- Pasirinktinių stulpelių palaikymas tvarkymui
- Siuntimo į Kindle / el. pašto integravimas
- Komiksų (CBR/CBZ) ir žurnalų palaikymas
Kodėl verta diegti Calibre-Web Hostinger VPS
Calibre-Web diegimas Hostinger VPS sukuria asmeninį el. knygų serverį, pasiekiamą iš bet kurios vietos, leidžiantį tau skaityti knygas bet kuriame įrenginyje be failų perkėlimo ar formatų konvertavimo. Su dedikuota saugykla ir ištekliais gali palaikyti dideles el. knygų bibliotekas su tūkstančiais pavadinimų, užtikrindamas greitą paiešką, naršymą ir skaitymo patirtį. Hostinger VPS suteikia patikimumą, reikalingą skaitymo platformai, kurią šeimos nariai ar draugai gali pasiekti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, su pakankamu pralaidumu sklandžiai transliuoti el. knygas ir greitai atsisiųsti failus. Tai daro Hostinger VPS idealiu pasirinkimu Calibre-Web paleidimui kaip tavo asmeninei alternatyvai komercinėms el. knygų platformoms, išlaikant privatumą ir mėgaujantis debesies prieigos patogumu.
