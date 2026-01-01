Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web ist eine Webanwendung zum Durchsuchen, Lesen und Verwalten Ihrer E-Book-Bibliothek.

Wählen Sie den VPS-Plan für die Bereitstellung aus Calibre-Web

KVM 1
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
4,99  € /Mon.

Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Über Calibre-Web

Calibre-Web ist eine leistungsstarke Webanwendung, die eine schöne, benutzerfreundliche Oberfläche zur Verwaltung und zum Lesen von E-Books bietet, die in einer Calibre-Datenbank gespeichert sind. Im Gegensatz zur Desktop-Anwendung Calibre ist Calibre-Web speziell für den Webzugriff konzipiert, sodass Sie Ihre gesamte E-Book-Sammlung durchsuchen, Bücher direkt in Ihrem Browser lesen und Titel von überall auf Ihre Geräte herunterladen können. Mit Unterstützung für mehrere E-Book-Formate, darunter EPUB, PDF, MOBI, AZW3 und CBR/CBZ-Comics, verarbeitet Calibre-Web vielfältige Lesematerialien nahtlos. Der integrierte E-Book-Reader bietet ein komfortables Leseerlebnis mit anpassbaren Schriftarten, Themen und der Verfolgung des Lesefortschritts, während der Metadaten-Editor es Ihnen ermöglicht, eine gut organisierte Bibliothek mit korrekten Buchinformationen, Covern und Tags zu pflegen.

Häufige Anwendungsfälle

Calibre-Web ist perfekt für Buchliebhaber und Leser, die von mehreren Geräten auf ihre persönliche E-Book-Bibliothek zugreifen möchten, ohne Dateien manuell zu synchronisieren oder sich auf proprietäre E-Book-Plattformen zu verlassen. Familien nutzen Calibre-Web, um eine zentralisierte E-Book-Sammlung mit verschiedenen Benutzerkonten, Lesepräferenzen und Lesefortschrittsverfolgung für jedes Familienmitglied zu teilen. Studenten und Forscher nutzen Calibre-Web, um wissenschaftliche Arbeiten, Lehrbücher und Referenzmaterialien mit leistungsstarken Such- und Filterfunktionen nach Autor, Reihe, Tags und benutzerdefinierten Kategorien zu organisieren. Datenschutzbewusste Leser wählen Calibre-Web, um die vollständige Kontrolle über ihre Lesedaten und Bibliothek zu behalten und vermeiden so die Verfolgung und Einschränkungen kommerzieller E-Book-Dienste wie Kindle oder Apple Books.

Hauptmerkmale

  • Moderne Weboberfläche für Calibre-Bibliotheken
  • Integrierter E-Book-Reader für EPUB und andere Formate
  • Mehrbenutzerunterstützung mit individuellen Leselisten
  • Metadatenbearbeitung und Cover-Verwaltung
  • Erweiterte Such- und Filteroptionen
  • Bücher in mehreren Formaten herunterladen
  • Synchronisierung des Lesefortschritts
  • Unterstützung für benutzerdefinierte Spalten zur Organisation
  • Kindle-/E-Mail-Integration zum Senden
  • Unterstützung für Comics (CBR/CBZ) und Zeitschriften

Warum Calibre-Web auf Hostinger VPS bereitstellen?

Die Bereitstellung von Calibre-Web auf einem Hostinger VPS erstellt einen persönlichen E-Book-Server, der von überall zugänglich ist, sodass Sie Ihre Bücher auf jedem Gerät ohne Dateiübertragungen oder Formatkonvertierungen lesen können. Mit dediziertem Speicherplatz und Ressourcen können Sie große E-Book-Bibliotheken mit Tausenden von Titeln pflegen und gleichzeitig schnelle Such-, Browsing- und Leseerlebnisse gewährleisten. Hostinger VPS bietet die nötige Zuverlässigkeit für eine Leseplattform, auf die Familienmitglieder oder Freunde rund um die Uhr zugreifen können, mit ausreichend Bandbreite, um E-Books reibungslos zu streamen und Dateien schnell herunterzuladen. Dies macht Hostinger VPS ideal, um Calibre-Web als Ihre persönliche Alternative zu kommerziellen E-Book-Plattformen zu betreiben, wobei die Privatsphäre gewahrt bleibt und Sie gleichzeitig den Komfort des Cloud-Zugriffs genießen.

