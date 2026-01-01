Calibre-Web 是一个功能强大的网络应用程序，它提供了一个美观、用户友好的界面，用于管理和阅读存储在 Calibre 数据库中的电子书。与桌面版 Calibre 应用程序不同，Calibre-Web 专为网络访问而设计，让您可以浏览整个电子书收藏，直接在浏览器中阅读书籍，并随时随地将图书下载到您的设备。Calibre-Web 支持多种电子书格式，包括 EPUB、PDF、MOBI、AZW3 以及 CBR/CBZ 漫画，可无缝处理各种阅读材料。集成的电子书阅读器提供舒适的阅读体验，支持自定义字体、主题和阅读进度跟踪，而元数据编辑器则允许您通过正确的书籍信息、封面和标签来维护一个组织良好的图书馆。

常见用例

Calibre-Web 非常适合那些希望从多个设备访问个人电子书库，而无需手动同步文件或依赖专有电子书平台的图书爱好者和读者。家庭可以使用 Calibre-Web 共享一个集中的电子书收藏，为每个家庭成员提供不同的用户帐户、阅读偏好和进度跟踪。学生和研究人员利用 Calibre-Web 整理学术论文、教科书和参考资料，并支持按作者、系列、标签和自定义类别进行强大的搜索和筛选。注重隐私的读者选择 Calibre-Web 来完全控制他们的阅读数据和图书馆，避免 Kindle 或 Apple Books 等商业电子书服务的跟踪和限制。

主要功能

Calibre 图书馆的现代化网络界面

内置电子书阅读器，支持 EPUB 及其他格式

多用户支持，提供独立的阅读列表

元数据编辑和封面管理

高级搜索和筛选选项

支持下载多种格式的图书

阅读进度同步

支持自定义列以进行组织

发送到 Kindle/电子邮件集成

支持漫画（CBR/CBZ）和杂志

为何在 Hostinger VPS 上部署 Calibre-Web

在 Hostinger VPS 上部署 Calibre-Web 可以创建一个个人电子书服务器，您可以随时随地访问，无需文件传输或格式转换即可在任何设备上阅读您的书籍。凭借专用存储和资源，您可以维护包含数千本图书的大型电子书库，同时确保快速的搜索、浏览和阅读体验。Hostinger VPS 为阅读平台提供了所需的可靠性，家庭成员或朋友可以 24/7 全天候访问，并提供足够的带宽来流畅地传输电子书和快速下载文件。这使得 Hostinger VPS 成为运行 Calibre-Web 的理想选择，作为商业电子书平台的个人替代方案，在享受云访问便利的同时保护隐私。