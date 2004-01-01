Calibre-Web, bir Calibre veritabanında depolanan e-kitapları yönetmek ve okumak için güzel, kullanıcı dostu bir arayüz sağlayan güçlü bir web uygulamasıdır. Masaüstü Calibre uygulamasının aksine, Calibre-Web özellikle web erişimi için tasarlanmıştır; bu sayede tüm e-kitap koleksiyonunuza göz atabilir, kitapları doğrudan tarayıcınızda okuyabilir ve başlıkları cihazlarınıza her yerden indirebilirsiniz. EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ve CBR/CBZ çizgi romanları dahil olmak üzere birden fazla e-kitap formatını destekleyen Calibre-Web, çeşitli okuma materyallerini sorunsuz bir şekilde yönetir. Entegre e-kitap okuyucu, özelleştirilebilir yazı tipleri, temalar ve okuma ilerlemesi takibi ile rahat bir okuma deneyimi sunarken, meta veri düzenleyici doğru kitap bilgileri, kapaklar ve etiketlerle iyi organize edilmiş bir kütüphane tutmanızı sağlar.

Yaygın Kullanım Alanları

Calibre-Web, dosyaları manuel olarak senkronize etmeden veya tescilli e-kitap platformlarına güvenmeden kişisel e-kitap kütüphanelerine birden fazla cihazdan erişmek isteyen kitap severler ve okuyucular için mükemmeldir. Aileler, Calibre-Web'i farklı kullanıcı hesapları, okuma tercihleri ve her aile üyesi için ilerleme takibi ile merkezi bir e-kitap koleksiyonunu paylaşmak için kullanır. Öğrenciler ve araştırmacılar, akademik makaleleri, ders kitaplarını ve referans materyallerini yazar, seri, etiketler ve özel kategorilere göre güçlü arama ve filtreleme ile düzenlemek için Calibre-Web'den yararlanır. Gizliliğe önem veren okuyucular, okuma verileri ve kütüphaneleri üzerinde tam kontrol sağlamak, Kindle veya Apple Books gibi ticari e-kitap hizmetlerinin takibinden ve kısıtlamalarından kaçınmak için Calibre-Web'i tercih eder.

Temel Özellikler

Calibre kütüphaneleri için modern web arayüzü

EPUB ve diğer formatlar için dahili e-kitap okuyucu

Bireysel okuma listeleriyle çok kullanıcılı destek

Meta veri düzenleme ve kapak yönetimi

Gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleri

Kitapları birden fazla formatta indirme

Okuma ilerlemesi senkronizasyonu

Organizasyon için özel sütun desteği

Kindle/e-posta entegrasyonuna gönderme

Çizgi roman (CBR/CBZ) ve dergi desteği

Calibre-Web'i Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız?

Calibre-Web'i bir Hostinger VPS'e dağıtmak, her yerden erişilebilen kişisel bir e-kitap sunucusu oluşturarak, dosyaları aktarmadan veya format dönüştürmeden kitaplarınızı herhangi bir cihazda okumanızı sağlar. Özel depolama ve kaynaklarla, binlerce başlığa sahip büyük e-kitap kütüphanelerini hızlı arama, göz atma ve okuma deneyimleri sağlarken sürdürebilirsiniz. Hostinger VPS, aile üyelerinin veya arkadaşların 7/24 erişebileceği, e-kitapları sorunsuz bir şekilde yayınlamak ve dosyaları hızlı bir şekilde indirmek için yeterli bant genişliğine sahip bir okuma platformu için gereken güvenilirliği sağlar. Bu, Hostinger VPS'i ticari e-kitap platformlarına kişisel bir alternatif olarak Calibre-Web'i çalıştırmak, gizliliği korurken bulut erişiminin rahatlığından yararlanmak için ideal kılar.