Calibre-Web एक शक्तिशाली वेब एप्लिकेशन है जो कैलिबर डेटाबेस में संग्रहीत ई-बुक्स को प्रबंधित करने और पढ़ने के लिए एक सुंदर, उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है। डेस्कटॉप कैलिबर एप्लिकेशन के विपरीत, Calibre-Web विशेष रूप से वेब एक्सेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप अपने पूरे ई-बुक संग्रह को ब्राउज़ कर सकते हैं, सीधे अपने ब्राउज़र में किताबें पढ़ सकते हैं, और कहीं से भी अपने डिवाइस पर शीर्षक डाउनलोड कर सकते हैं। EPUB, PDF, MOBI, AZW3, और CBR/CBZ कॉमिक्स सहित कई ई-बुक फॉर्मेट के समर्थन के साथ, Calibre-Web विभिन्न पठन सामग्री को सहजता से संभालता है। एकीकृत ई-बुक रीडर अनुकूलन योग्य फोंट, थीम और पठन प्रगति ट्रैकिंग के साथ एक आरामदायक पढ़ने का अनुभव प्रदान करता है, जबकि मेटाडेटा एडिटर आपको उचित पुस्तक जानकारी, कवर और टैग के साथ एक सुव्यवस्थित लाइब्रेरी बनाए रखने की अनुमति देता है।

सामान्य उपयोग के मामले

Calibre-Web उन पुस्तक प्रेमियों और पाठकों के लिए एकदम सही है जो फाइलों को मैन्युअल रूप से सिंक किए बिना या मालिकाना ई-बुक प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना कई डिवाइस से अपनी व्यक्तिगत ई-बुक लाइब्रेरी तक पहुंचना चाहते हैं। परिवार Calibre-Web का उपयोग एक केंद्रीकृत ई-बुक संग्रह को विभिन्न उपयोगकर्ता खातों, पढ़ने की प्राथमिकताओं और प्रत्येक परिवार के सदस्य के लिए प्रगति ट्रैकिंग के साथ साझा करने के लिए करते हैं। छात्र और शोधकर्ता Calibre-Web का लाभ उठाते हैं ताकि लेखक, श्रृंखला, टैग और कस्टम श्रेणियों द्वारा शक्तिशाली खोज और फ़िल्टरिंग के साथ अकादमिक पेपर, पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ सामग्री व्यवस्थित कर सकें। गोपनीयता के प्रति जागरूक पाठक अपने पढ़ने के डेटा और लाइब्रेरी पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए Calibre-Web चुनते हैं, जिससे Kindle या Apple Books जैसी वाणिज्यिक ई-बुक सेवाओं की ट्रैकिंग और प्रतिबंधों से बचा जा सके।

मुख्य विशेषताएं

कैलिबर लाइब्रेरी के लिए आधुनिक वेब इंटरफ़ेस

EPUB और अन्य फॉर्मेट के लिए बिल्ट-इन ई-बुक रीडर

व्यक्तिगत पठन सूचियों के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट

मेटाडेटा एडिटिंग और कवर प्रबंधन

उन्नत खोज और फ़िल्टरिंग विकल्प

कई फॉर्मेट में किताबें डाउनलोड करें

पठन प्रगति सिंक्रनाइज़ेशन

संगठन के लिए कस्टम कॉलम सपोर्ट

Kindle/ईमेल इंटीग्रेशन पर भेजें

कॉमिक्स (CBR/CBZ) और पत्रिकाओं के लिए सपोर्ट

Hostinger VPS पर Calibre-Web क्यों डिप्लॉय करें

