Calibre-Web は、電子書籍ライブラリを閲覧、読書、管理するためのウェブアプリケーションです。

約 Calibre-Web

Calibre-Webは、Calibreデータベースに保存された電子書籍を管理・閲覧するための、美しくユーザーフレンドリーなインターフェースを提供する強力なウェブアプリケーションです。デスクトップ版のCalibreアプリケーションとは異なり、Calibre-Webはウェブアクセス専用に設計されており、どこからでも電子書籍コレクション全体を閲覧したり、ブラウザで直接書籍を読んだり、タイトルをデバイスにダウンロードしたりできます。EPUB、PDF、MOBI、AZW3、CBR/CBZコミックなど、複数の電子書籍フォーマットに対応しており、Calibre-Webは多様な読書資料をシームレスに処理します。統合された電子書籍リーダーは、カスタマイズ可能なフォント、テーマ、読書進捗トラッキングにより快適な読書体験を提供し、メタデータエディターは、適切な書籍情報、カバー、タグで整理されたライブラリを維持することを可能にします。

一般的な利用事例

Calibre-Webは、ファイルを手動で同期したり、独自の電子書籍プラットフォームに依存したりすることなく、複数のデバイスから個人の電子書籍ライブラリにアクセスしたい本好きや読者に最適です。家族はCalibre-Webを使用して、各家族メンバーの異なるユーザーアカウント、読書設定、進捗トラッキングで一元化された電子書籍コレクションを共有します。学生や研究者はCalibre-Webを活用し、著者、シリーズ、タグ、カスタムカテゴリによる強力な検索とフィルタリングで、学術論文、教科書、参考資料を整理します。プライバシーを重視する読者は、Calibre-Webを選択して読書データとライブラリを完全に管理し、KindleやApple Booksのような商用電子書籍サービスの追跡や制限を回避します。

主な機能

  • Calibreライブラリ用のモダンなウェブインターフェース
  • EPUBおよびその他のフォーマットに対応した内蔵電子書籍リーダー
  • 個別の読書リストを備えたマルチユーザー対応
  • メタデータ編集とカバー管理
  • 高度な検索とフィルタリングオプション
  • 複数のフォーマットでの書籍ダウンロード
  • 読書進捗の同期
  • 整理のためのカスタムカラム対応
  • Kindle/メールへの送信統合
  • コミック（CBR/CBZ）および雑誌のサポート

Hostinger VPSにCalibre-Webをデプロイする理由

Hostinger VPSにCalibre-Webをデプロイすると、どこからでもアクセスできるパーソナル電子書籍サーバーが構築され、ファイル転送やフォーマット変換なしに、あらゆるデバイスで書籍を読むことができます。専用のストレージとリソースにより、何千ものタイトルを含む大規模な電子書籍ライブラリを維持しながら、高速な検索、閲覧、読書体験を保証できます。Hostinger VPSは、家族や友人が24時間365日アクセスできる読書プラットフォームに必要な信頼性を提供し、電子書籍をスムーズにストリーミングしたり、ファイルを素早くダウンロードしたりするのに十分な帯域幅を備えています。これにより、Hostinger VPSは、商用電子書籍プラットフォームに代わる個人的な選択肢としてCalibre-Webを運用し、プライバシーを維持しながらクラウドアクセスの利便性を享受するのに理想的です。

プライバシーへの配慮

