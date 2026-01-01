Calibre-Web là một ứng dụng web mạnh mẽ cung cấp giao diện đẹp mắt, thân thiện với người dùng để quản lý và đọc sách điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Calibre. Không giống như ứng dụng Calibre trên máy tính để bàn, Calibre-Web được thiết kế đặc biệt để truy cập qua web, cho phép bạn duyệt toàn bộ bộ sưu tập sách điện tử của mình, đọc sách trực tiếp trên trình duyệt và tải xuống các tựa sách về thiết bị của bạn từ bất cứ đâu. Với sự hỗ trợ cho nhiều định dạng sách điện tử bao gồm EPUB, PDF, MOBI, AZW3 và truyện tranh CBR/CBZ, Calibre-Web xử lý các tài liệu đọc đa dạng một cách liền mạch. Trình đọc sách điện tử tích hợp mang lại trải nghiệm đọc thoải mái với phông chữ, chủ đề có thể tùy chỉnh và theo dõi tiến độ đọc, trong khi trình chỉnh sửa siêu dữ liệu cho phép bạn duy trì một thư viện được tổ chức tốt với thông tin sách, bìa và thẻ phù hợp.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Calibre-Web hoàn hảo cho những người yêu sách và độc giả muốn truy cập thư viện sách điện tử cá nhân của họ từ nhiều thiết bị mà không cần đồng bộ hóa tệp thủ công hoặc phụ thuộc vào các nền tảng sách điện tử độc quyền. Các gia đình sử dụng Calibre-Web để chia sẻ bộ sưu tập sách điện tử tập trung với các tài khoản người dùng, tùy chọn đọc và theo dõi tiến độ riêng cho từng thành viên trong gia đình. Sinh viên và nhà nghiên cứu tận dụng Calibre-Web để tổ chức các bài báo học thuật, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo với khả năng tìm kiếm và lọc mạnh mẽ theo tác giả, bộ truyện, thẻ và danh mục tùy chỉnh. Độc giả quan tâm đến quyền riêng tư chọn Calibre-Web để duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn dữ liệu đọc và thư viện của họ, tránh việc bị theo dõi và các hạn chế của các dịch vụ sách điện tử thương mại như Kindle hoặc Apple Books.

Các tính năng chính

Giao diện web hiện đại cho thư viện Calibre

Trình đọc sách điện tử tích hợp cho EPUB và các định dạng khác

Hỗ trợ đa người dùng với danh sách đọc cá nhân

Chỉnh sửa siêu dữ liệu và quản lý bìa

Tùy chọn tìm kiếm và lọc nâng cao

Tải sách ở nhiều định dạng

Đồng bộ hóa tiến độ đọc

Hỗ trợ cột tùy chỉnh để tổ chức

Tích hợp gửi đến Kindle/email

Hỗ trợ truyện tranh (CBR/CBZ) và tạp chí

Tại sao nên triển khai Calibre-Web trên Hostinger VPS

Triển khai Calibre-Web trên Hostinger VPS tạo ra một máy chủ sách điện tử cá nhân có thể truy cập từ bất cứ đâu, cho phép bạn đọc sách trên mọi thiết bị mà không cần chuyển tệp hoặc chuyển đổi định dạng. Với bộ nhớ và tài nguyên chuyên dụng, bạn có thể duy trì các thư viện sách điện tử lớn với hàng nghìn tựa sách đồng thời đảm bảo trải nghiệm tìm kiếm, duyệt và đọc nhanh chóng. Hostinger VPS cung cấp độ tin cậy cần thiết cho một nền tảng đọc mà các thành viên gia đình hoặc bạn bè có thể truy cập 24/7, với đủ băng thông để truyền tải sách điện tử mượt mà và tải xuống tệp nhanh chóng. Điều này làm cho Hostinger VPS trở nên lý tưởng để chạy Calibre-Web như một giải pháp thay thế cá nhân của bạn cho các nền tảng sách điện tử thương mại, duy trì quyền riêng tư trong khi tận hưởng sự tiện lợi của truy cập đám mây.