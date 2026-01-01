Calibre-Web
Calibre-Web เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียกดู อ่าน และจัดการคลังอีบุ๊กของคุณ
เกี่ยวกับ Calibre-Web
Calibre-Web เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทรงพลังที่มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการและอ่าน eBook ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Calibre แตกต่างจากแอปพลิเคชัน Calibre บนเดสก์ท็อป Calibre-Web ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเข้าถึงผ่านเว็บ ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูคอลเลกชัน eBook ทั้งหมดของคุณ อ่านหนังสือได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ และดาวน์โหลดหนังสือไปยังอุปกรณ์ของคุณได้จากทุกที่ ด้วยการรองรับรูปแบบ eBook ที่หลากหลาย รวมถึง EPUB, PDF, MOBI, AZW3 และการ์ตูน CBR/CBZ Calibre-Web จัดการกับสื่อการอ่านที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น โปรแกรมอ่าน eBook ในตัวมอบประสบการณ์การอ่านที่สะดวกสบายด้วยฟอนต์ ธีม และการติดตามความคืบหน้าการอ่านที่ปรับแต่งได้ ในขณะที่ตัวแก้ไขข้อมูลเมตาช่วยให้คุณสามารถดูแลห้องสมุดที่มีการจัดระเบียบอย่างดีพร้อมข้อมูลหนังสือ หน้าปก และแท็กที่ถูกต้อง
กรณีการใช้งานทั่วไป
Calibre-Web เหมาะสำหรับคนรักหนังสือและผู้อ่านที่ต้องการเข้าถึงคลัง eBook ส่วนตัวจากอุปกรณ์หลายเครื่องโดยไม่ต้องซิงค์ไฟล์ด้วยตนเอง หรือพึ่งพาแพลตฟอร์ม eBook ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ครอบครัวใช้ Calibre-Web เพื่อแบ่งปันคอลเลกชัน eBook แบบรวมศูนย์พร้อมบัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกัน การตั้งค่าการอ่าน และการติดตามความคืบหน้าสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว นักเรียนและนักวิจัยใช้ Calibre-Web เพื่อจัดระเบียบเอกสารทางวิชาการ ตำราเรียน และเอกสารอ้างอิงด้วยการค้นหาและกรองที่มีประสิทธิภาพตามผู้แต่ง ซีรีส์ แท็ก และหมวดหมู่ที่กำหนดเอง ผู้อ่านที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวเลือก Calibre-Web เพื่อรักษาการควบคุมข้อมูลการอ่านและห้องสมุดของตนอย่างสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการติดตามและข้อจำกัดของบริการ eBook เชิงพาณิชย์ เช่น Kindle หรือ Apple Books
คุณสมบัติหลัก
- อินเทอร์เฟซเว็บที่ทันสมัยสำหรับไลบรารี Calibre
- โปรแกรมอ่าน eBook ในตัวสำหรับ EPUB และรูปแบบอื่น ๆ
- รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมรายการอ่านส่วนบุคคล
- การแก้ไขข้อมูลเมตาและการจัดการหน้าปก
- ตัวเลือกการค้นหาและกรองขั้นสูง
- ดาวน์โหลดหนังสือในหลายรูปแบบ
- การซิงโครไนซ์ความคืบหน้าการอ่าน
- รองรับคอลัมน์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบ
- การรวม Send to Kindle/อีเมล
- รองรับการ์ตูน (CBR/CBZ) และนิตยสาร
