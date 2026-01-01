Calibre-Web

Calibre-Web เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียกดู อ่าน และจัดการคลังอีบุ๊กของคุณ

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Calibre-Web

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Calibre-Web

Calibre-Web เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทรงพลังที่มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการและอ่าน eBook ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Calibre แตกต่างจากแอปพลิเคชัน Calibre บนเดสก์ท็อป Calibre-Web ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเข้าถึงผ่านเว็บ ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูคอลเลกชัน eBook ทั้งหมดของคุณ อ่านหนังสือได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ และดาวน์โหลดหนังสือไปยังอุปกรณ์ของคุณได้จากทุกที่ ด้วยการรองรับรูปแบบ eBook ที่หลากหลาย รวมถึง EPUB, PDF, MOBI, AZW3 และการ์ตูน CBR/CBZ Calibre-Web จัดการกับสื่อการอ่านที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น โปรแกรมอ่าน eBook ในตัวมอบประสบการณ์การอ่านที่สะดวกสบายด้วยฟอนต์ ธีม และการติดตามความคืบหน้าการอ่านที่ปรับแต่งได้ ในขณะที่ตัวแก้ไขข้อมูลเมตาช่วยให้คุณสามารถดูแลห้องสมุดที่มีการจัดระเบียบอย่างดีพร้อมข้อมูลหนังสือ หน้าปก และแท็กที่ถูกต้อง

กรณีการใช้งานทั่วไป

Calibre-Web เหมาะสำหรับคนรักหนังสือและผู้อ่านที่ต้องการเข้าถึงคลัง eBook ส่วนตัวจากอุปกรณ์หลายเครื่องโดยไม่ต้องซิงค์ไฟล์ด้วยตนเอง หรือพึ่งพาแพลตฟอร์ม eBook ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ครอบครัวใช้ Calibre-Web เพื่อแบ่งปันคอลเลกชัน eBook แบบรวมศูนย์พร้อมบัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกัน การตั้งค่าการอ่าน และการติดตามความคืบหน้าสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว นักเรียนและนักวิจัยใช้ Calibre-Web เพื่อจัดระเบียบเอกสารทางวิชาการ ตำราเรียน และเอกสารอ้างอิงด้วยการค้นหาและกรองที่มีประสิทธิภาพตามผู้แต่ง ซีรีส์ แท็ก และหมวดหมู่ที่กำหนดเอง ผู้อ่านที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวเลือก Calibre-Web เพื่อรักษาการควบคุมข้อมูลการอ่านและห้องสมุดของตนอย่างสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการติดตามและข้อจำกัดของบริการ eBook เชิงพาณิชย์ เช่น Kindle หรือ Apple Books

คุณสมบัติหลัก

  • อินเทอร์เฟซเว็บที่ทันสมัยสำหรับไลบรารี Calibre
  • โปรแกรมอ่าน eBook ในตัวสำหรับ EPUB และรูปแบบอื่น ๆ
  • รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมรายการอ่านส่วนบุคคล
  • การแก้ไขข้อมูลเมตาและการจัดการหน้าปก
  • ตัวเลือกการค้นหาและกรองขั้นสูง
  • ดาวน์โหลดหนังสือในหลายรูปแบบ
  • การซิงโครไนซ์ความคืบหน้าการอ่าน
  • รองรับคอลัมน์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดระเบียบ
  • การรวม Send to Kindle/อีเมล
  • รองรับการ์ตูน (CBR/CBZ) และนิตยสาร

ทำไมต้องติดตั้ง Calibre-Web บน Hostinger VPS

การติดตั้ง Calibre-Web บน Hostinger VPS จะสร้างเซิร์ฟเวอร์ eBook ส่วนตัวที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ช่วยให้คุณสามารถอ่านหนังสือของคุณบนอุปกรณ์ใดก็ได้โดยไม่ต้องถ่ายโอนไฟล์หรือแปลงรูปแบบ ด้วยพื้นที่จัดเก็บและทรัพยากรเฉพาะ คุณสามารถดูแลคลัง eBook ขนาดใหญ่ที่มีหนังสือหลายพันเล่ม พร้อมทั้งรับประกันประสบการณ์การค้นหา การเรียกดู และการอ่านที่รวดเร็ว Hostinger VPS มอบความน่าเชื่อถือที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์มการอ่านที่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยแบนด์วิดท์ที่เพียงพอสำหรับการสตรีม eBook ได้อย่างราบรื่นและดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้ Hostinger VPS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรัน Calibre-Web เป็นทางเลือกส่วนตัวของคุณแทนแพลตฟอร์ม eBook เชิงพาณิชย์ รักษาความเป็นส่วนตัวในขณะที่เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายของการเข้าถึงระบบคลาวด์

