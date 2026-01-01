Calibre-Web هو تطبيق ويب قوي يوفر واجهة جميلة وسهلة الاستخدام لإدارة وقراءة الكتب الإلكترونية المخزنة في قاعدة بيانات Calibre. على عكس تطبيق Calibre لسطح المكتب، تم تصميم Calibre-Web خصيصًا للوصول عبر الويب، مما يتيح لك تصفح مجموعتك الكاملة من الكتب الإلكترونية، وقراءة الكتب مباشرة في متصفحك، وتنزيل العناوين على أجهزتك من أي مكان. مع دعم لعدة تنسيقات كتب إلكترونية بما في ذلك EPUB و PDF و MOBI و AZW3 وكتب CBR/CBZ المصورة، يتعامل Calibre-Web مع مواد القراءة المتنوعة بسلاسة. يوفر قارئ الكتب الإلكترونية المدمج تجربة قراءة مريحة مع خطوط قابلة للتخصيص وسمات وتتبع تقدم القراءة، بينما يتيح لك محرر البيانات الوصفية الحفاظ على مكتبة منظمة جيدًا بمعلومات الكتب الصحيحة والأغلفة والعلامات.

حالات الاستخدام الشائعة

Calibre-Web مثالي لمحبي الكتب والقراء الذين يرغبون في الوصول إلى مكتبتهم الشخصية من الكتب الإلكترونية من أجهزة متعددة دون مزامنة الملفات يدويًا أو الاعتماد على منصات الكتب الإلكترونية الاحتكارية. تستخدم العائلات Calibre-Web لمشاركة مجموعة كتب إلكترونية مركزية مع حسابات مستخدمين مختلفة وتفضيلات قراءة وتتبع للتقدم لكل فرد من أفراد العائلة. يستفيد الطلاب والباحثون من Calibre-Web لتنظيم الأوراق الأكاديمية والكتب المدرسية والمواد المرجعية مع بحث وتصفية قويين حسب المؤلف والسلسلة والعلامات والفئات المخصصة. يختار القراء المهتمون بالخصوصية Calibre-Web للحفاظ على تحكم كامل في بيانات القراءة ومكتبتهم، متجنبين التتبع والقيود المفروضة من خدمات الكتب الإلكترونية التجارية مثل Kindle أو Apple Books.

الميزات الرئيسية

واجهة ويب حديثة لمكتبات Calibre

قارئ كتب إلكترونية مدمج لتنسيقات EPUB وغيرها

دعم متعدد المستخدمين مع قوائم قراءة فردية

تحرير البيانات الوصفية وإدارة الأغلفة

خيارات بحث وتصفية متقدمة

تنزيل الكتب بتنسيقات متعددة

مزامنة تقدم القراءة

دعم الأعمدة المخصصة للتنظيم

تكامل الإرسال إلى Kindle/البريد الإلكتروني

دعم الكتب المصورة (CBR/CBZ) والمجلات

لماذا تنشر Calibre-Web على Hostinger VPS

نشر Calibre-Web على Hostinger VPS ينشئ خادم كتب إلكترونية شخصي يمكن الوصول إليه من أي مكان، مما يتيح لك قراءة كتبك على أي جهاز دون نقل ملفات أو تحويل تنسيقات. مع مساحة تخزين وموارد مخصصة، يمكنك الحفاظ على مكتبات كتب إلكترونية كبيرة تضم آلاف العناوين مع ضمان تجارب بحث وتصفح وقراءة سريعة. يوفر Hostinger VPS الموثوقية اللازمة لمنصة قراءة يمكن لأفراد العائلة أو الأصدقاء الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع نطاق ترددي كافٍ لبث الكتب الإلكترونية بسلاسة وتنزيل الملفات بسرعة. هذا يجعل Hostinger VPS مثاليًا لتشغيل Calibre-Web كبديلك الشخصي لمنصات الكتب الإلكترونية التجارية، مع الحفاظ على الخصوصية والاستمتاع براحة الوصول السحابي.