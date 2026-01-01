Calibre-Web
Calibre-Web — це веб-застосунок для перегляду, читання та керування бібліотекою електронних книг.
Виберіть план VPS для розгортання Calibre-Web
Вартість продовження 369,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Про Calibre-Web
Calibre-Web — це потужний веб-застосунок, що надає красивий, зручний інтерфейс для керування та читання електронних книг, що зберігаються в базі даних Calibre. На відміну від десктопного застосунку Calibre, Calibre-Web розроблено спеціально для веб-доступу, що дозволяє переглядати всю вашу колекцію електронних книг, читати книги безпосередньо в браузері та завантажувати їх на ваші пристрої з будь-якого місця. Завдяки підтримці кількох форматів електронних книг, включаючи EPUB, PDF, MOBI, AZW3 та комікси CBR/CBZ, Calibre-Web безперешкодно працює з різноманітними матеріалами для читання. Інтегрована програма для читання електронних книг забезпечує комфортне читання з налаштовуваними шрифтами, темами та відстеженням прогресу читання, а редактор метаданих дозволяє підтримувати добре організовану бібліотеку з правильною інформацією про книги, обкладинками та тегами.
Поширені випадки використання
Calibre-Web ідеально підходить для книголюбів та читачів, які хочуть отримати доступ до своєї особистої бібліотеки електронних книг з кількох пристроїв без ручної синхронізації файлів або використання пропрієтарних платформ електронних книг. Сім'ї використовують Calibre-Web для спільного доступу до централізованої колекції електронних книг з різними обліковими записами користувачів, налаштуваннями читання та відстеженням прогресу для кожного члена сім'ї. Студенти та дослідники використовують Calibre-Web для організації наукових робіт, підручників та довідкових матеріалів з потужним пошуком та фільтрацією за автором, серією, тегами та власними категоріями. Читачі, які дбають про конфіденційність, обирають Calibre-Web, щоб повністю контролювати свої дані для читання та бібліотеку, уникаючи відстеження та обмежень комерційних сервісів електронних книг, таких як Kindle або Apple Books.
Ключові функції
- Сучасний веб-інтерфейс для бібліотек Calibre
- Вбудована програма для читання електронних книг у форматах EPUB та інших
- Підтримка кількох користувачів з індивідуальними списками читання
- Редагування метаданих та керування обкладинками
- Розширені можливості пошуку та фільтрації
- Завантаження книг у кількох форматах
- Синхронізація прогресу читання
- Підтримка власних стовпців для організації
- Інтеграція з функцією «Надіслати на Kindle/електронну пошту»
- Підтримка коміксів (CBR/CBZ) та журналів
Чому варто розгорнути Calibre-Web на Hostinger VPS
Розгортання Calibre-Web на Hostinger VPS створює персональний сервер електронних книг, доступний з будь-якого місця, дозволяючи читати книги на будь-якому пристрої без передачі файлів або конвертації форматів. Завдяки виділеному сховищу та ресурсам ви можете підтримувати великі бібліотеки електронних книг з тисячами назв, забезпечуючи швидкий пошук, перегляд та читання. Hostinger VPS забезпечує надійність, необхідну для платформи читання, до якої члени сім'ї або друзі можуть отримати доступ 24/7, з достатньою пропускною здатністю для безперебійної потокової передачі електронних книг та швидкого завантаження файлів. Це робить Hostinger VPS ідеальним для запуску Calibre-Web як вашої особистої альтернативи комерційним платформам електронних книг, зберігаючи конфіденційність та насолоджуючись зручністю хмарного доступу.
Виберіть план VPS для розгортання Calibre-Web
Вартість продовження 369,00 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.