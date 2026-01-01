Calibre-Web — це потужний веб-застосунок, що надає красивий, зручний інтерфейс для керування та читання електронних книг, що зберігаються в базі даних Calibre. На відміну від десктопного застосунку Calibre, Calibre-Web розроблено спеціально для веб-доступу, що дозволяє переглядати всю вашу колекцію електронних книг, читати книги безпосередньо в браузері та завантажувати їх на ваші пристрої з будь-якого місця. Завдяки підтримці кількох форматів електронних книг, включаючи EPUB, PDF, MOBI, AZW3 та комікси CBR/CBZ, Calibre-Web безперешкодно працює з різноманітними матеріалами для читання. Інтегрована програма для читання електронних книг забезпечує комфортне читання з налаштовуваними шрифтами, темами та відстеженням прогресу читання, а редактор метаданих дозволяє підтримувати добре організовану бібліотеку з правильною інформацією про книги, обкладинками та тегами.

Поширені випадки використання

Calibre-Web ідеально підходить для книголюбів та читачів, які хочуть отримати доступ до своєї особистої бібліотеки електронних книг з кількох пристроїв без ручної синхронізації файлів або використання пропрієтарних платформ електронних книг. Сім'ї використовують Calibre-Web для спільного доступу до централізованої колекції електронних книг з різними обліковими записами користувачів, налаштуваннями читання та відстеженням прогресу для кожного члена сім'ї. Студенти та дослідники використовують Calibre-Web для організації наукових робіт, підручників та довідкових матеріалів з потужним пошуком та фільтрацією за автором, серією, тегами та власними категоріями. Читачі, які дбають про конфіденційність, обирають Calibre-Web, щоб повністю контролювати свої дані для читання та бібліотеку, уникаючи відстеження та обмежень комерційних сервісів електронних книг, таких як Kindle або Apple Books.

Ключові функції

Сучасний веб-інтерфейс для бібліотек Calibre

Вбудована програма для читання електронних книг у форматах EPUB та інших

Підтримка кількох користувачів з індивідуальними списками читання

Редагування метаданих та керування обкладинками

Розширені можливості пошуку та фільтрації

Завантаження книг у кількох форматах

Синхронізація прогресу читання

Підтримка власних стовпців для організації

Інтеграція з функцією «Надіслати на Kindle/електронну пошту»

Підтримка коміксів (CBR/CBZ) та журналів

Чому варто розгорнути Calibre-Web на Hostinger VPS

Розгортання Calibre-Web на Hostinger VPS створює персональний сервер електронних книг, доступний з будь-якого місця, дозволяючи читати книги на будь-якому пристрої без передачі файлів або конвертації форматів. Завдяки виділеному сховищу та ресурсам ви можете підтримувати великі бібліотеки електронних книг з тисячами назв, забезпечуючи швидкий пошук, перегляд та читання. Hostinger VPS забезпечує надійність, необхідну для платформи читання, до якої члени сім'ї або друзі можуть отримати доступ 24/7, з достатньою пропускною здатністю для безперебійної потокової передачі електронних книг та швидкого завантаження файлів. Це робить Hostinger VPS ідеальним для запуску Calibre-Web як вашої особистої альтернативи комерційним платформам електронних книг, зберігаючи конфіденційність та насолоджуючись зручністю хмарного доступу.