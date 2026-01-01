Calibre-Web היא אפליקציית ווב עוצמתית שמספקת ממשק יפה וידידותי למשתמש לניהול וקריאת ספרים אלקטרוניים המאוחסנים במסד נתונים של Calibre. בניגוד לאפליקציית Calibre השולחנית, Calibre-Web מיועדת במיוחד לגישה דרך האינטרנט, ומאפשרת לכם לדפדף בכל אוסף הספרים האלקטרוניים שלכם, לקרוא ספרים ישירות בדפדפן, ולהוריד כותרים למכשירים שלכם מכל מקום. עם תמיכה בפורמטים מרובים של ספרים אלקטרוניים, כולל EPUB, PDF, MOBI, AZW3 וקומיקס CBR/CBZ, Calibre-Web מטפלת בחומרי קריאה מגוונים בצורה חלקה. קורא הספרים האלקטרוניים המובנה מספק חווית קריאה נוחה עם גופנים, ערכות נושא ומעקב אחר התקדמות הקריאה הניתנים להתאמה אישית, בעוד עורך המטא-דאטה מאפשר לכם לתחזק ספרייה מאורגנת היטב עם מידע נכון על ספרים, כריכות ותגיות.

שימושים נפוצים

Calibre-Web מושלמת לאוהבי ספרים ולקוראים שרוצים לגשת לספריית הספרים האלקטרוניים האישית שלהם ממכשירים מרובים ללא צורך בסנכרון קבצים ידני או הסתמכות על פלטפורמות ספרים אלקטרוניים קנייניות. משפחות משתמשות ב-Calibre-Web כדי לשתף אוסף ספרים אלקטרוניים מרכזי עם חשבונות משתמש שונים, העדפות קריאה ומעקב אחר התקדמות עבור כל בן משפחה. סטודנטים וחוקרים מנצלים את Calibre-Web לארגון מאמרים אקדמיים, ספרי לימוד וחומרי עזר עם יכולות חיפוש וסינון עוצמתיות לפי מחבר, סדרה, תגיות וקטגוריות מותאמות אישית. קוראים מודעים לפרטיות בוחרים ב-Calibre-Web כדי לשמור על שליטה מלאה בנתוני הקריאה ובספרייה שלהם, תוך הימנעות מהמעקב וההגבלות של שירותי ספרים אלקטרוניים מסחריים כמו Kindle או Apple Books.

תכונות עיקריות

ממשק ווב מודרני לספריות Calibre

קורא ספרים אלקטרוניים מובנה ל- EPUB ופורמטים אחרים

ופורמטים אחרים תמיכה בריבוי משתמשים עם רשימות קריאה אישיות

עריכת מטא-דאטה וניהול כריכות

אפשרויות חיפוש וסינון מתקדמות

הורדת ספרים בפורמטים מרובים

סנכרון התקדמות קריאה

תמיכה בעמודות מותאמות אישית לארגון

אינטגרציה עם שליחה ל- Kindle /אימייל

/אימייל תמיכה בקומיקס (CBR/CBZ) ומגזינים

