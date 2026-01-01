DuckDNS
Nemokama dinaminė DNS paslauga, skirta IP adresams susieti su domenais
Pasirinkite VPS diegimo planą DuckDNS
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
Apie DuckDNS
DuckDNS yra pagrindinė nemokama dinaminio DNS paslauga, kuria pasitiki milijonai vartotojų visame pasaulyje, užtikrinant patikimą prieigą prie namų tinklų ir savarankiškai talpinamų paslaugų. Kadangi IP adresai keičiasi daugumoje namų interneto ryšių, DuckDNS automatiškai atnaujina tavo pasirinktą subdomeną, kad jis visada nukreiptų į tavo dabartinį IP, pašalindamas ryšio problemas. Paslauga yra visiškai nemokama, nereikalauja kredito kortelės ir patikimai tarnauja savarankiško talpinimo bendruomenei daugiau nei dešimtmetį. Dėl paprasto nustatymo ir tvirtos infrastruktūros DuckDNS tapo standartiniu DDNS sprendimu namų laboratorijoms, Raspberry Pi projektams ir asmeniniams serveriams.
Dažniausi naudojimo atvejai
Namų laboratorijų administratoriai naudoja DuckDNS, kad išlaikytų nuolatinę prieigą prie savo serverių ir paslaugų, nepaisant IPT IP adresų pokyčių. Savarankiškai talpinantys vartotojai ja pasitiki, kad jų medijos serveriai, failų bendrinimai ir namų automatizavimo sistemos išliktų pasiekiamos nuotoliniu būdu. Nuotoliniai darbuotojai ja naudojasi VPN prieigai prie namų tinklų be brangių statinių IP adresų. Daiktų interneto (IoT) įrenginių kūrėjai ją naudoja, kad užtikrintų nuoseklius galinius taškus išmaniojo namo integracijoms ir individualiems projektams. Žaidimų serverių šeimininkai ją naudoja, kad išlaikytų stabilius prisijungimo adresus daugelio žaidėjų serveriams.
Pagrindinės funkcijos
- Nemokama subdomeno registracija duckdns.org
- Automatiniai IP adreso atnaujinimai per paprastą API
- IPv4 ir IPv6 palaikymas
- Keli subdomenai vienai paskyrai
- Lengvas klientas su minimaliu resursų naudojimu
- Lankstūs atnaujinimo intervalai
- HTTPS prieiga per „Let's Encrypt“ suderinamumą
- Jokių registracijos apribojimų ar paslėptų mokesčių
- Linux, Windows, macOS ir Docker palaikymas
- Nuolatinė konfigūracija po perkrovimų
- El. pašto pranešimai apie IP pokyčius (pasirinktinai)
- Suderinama su visais pagrindiniais atvirkštiniais tarpiniais serveriais
Kodėl verta diegti DuckDNS Hostinger VPS serveryje
DuckDNS diegimas Hostinger VPS serveryje užtikrina nuolatinius DDNS atnaujinimus, net jei tavo namų tinkle atsiranda prastovų ar elektros tiekimo sutrikimų. VPS aplinka užtikrina patikimą nuolatinį veikimą, garantuojantį, kad tavo domenai bus atnaujinami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, verslo lygio tinklo ryšį nuosekliam API ryšiui su DuckDNS serveriais ir perteklinę infrastruktūrą, užkertančią kelią atnaujinimo gedimams. Tu gauni naudos iš nuspėjamų atnaujinimo intervalų, kuriems neturi įtakos namų tinklo nestabilumas, centralizuoto kelių domenų valdymo iš vienos vietos ir galimybės koordinuoti DDNS atnaujinimus su kitomis paslaugomis, veikiančiomis tavo VPS serveryje. Profesionali talpinimo aplinka užtikrina, kad tavo dinaminio DNS paslauga veiks nepriklausomai nuo vietinės infrastruktūros sąlygų.
Pasirinkite VPS diegimo planą DuckDNS
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.