DuckDNS is de toonaangevende gratis dynamische DNS-dienst die door miljoenen gebruikers wereldwijd wordt vertrouwd voor het behouden van betrouwbare toegang tot thuisnetwerken en zelfgehoste diensten. Aangezien IP-adressen veranderen bij de meeste residentiële internetverbindingen, werkt DuckDNS je gekozen subdomein automatisch bij om altijd naar je huidige IP te verwijzen, waardoor verbindingsproblemen worden geëlimineerd. De dienst is volledig gratis, vereist geen creditcard en bedient de self-hosting community al meer dan tien jaar betrouwbaar. Met zijn eenvoudige installatie en robuuste infrastructuur is DuckDNS de standaard DDNS-oplossing geworden voor homelabs, Raspberry Pi-projecten en persoonlijke servers.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Homelab-beheerders gebruiken DuckDNS om constante toegang te behouden tot hun servers en diensten, ongeacht ISP IP-wijzigingen. Zelfhosters vertrouwen erop om ervoor te zorgen dat hun mediaservers, bestandsdeling en domoticasystemen op afstand toegankelijk blijven. Externe werknemers gebruiken het voor VPN-toegang tot thuisnetwerken zonder dure statische IP-adressen. IoT-apparaatontwikkelaars gebruiken het om consistente eindpunten te bieden voor smarthome-integraties en aangepaste projecten. Gameserverhosts gebruiken het om stabiele verbindingsadressen te behouden voor multiplayer-servers.

Belangrijkste functies

Gratis subdomeinregistratie onder duckdns.org

Automatische IP-adresupdates via eenvoudige API

IPv4- en IPv6-ondersteuning

Meerdere subdomeinen per account

Lichtgewicht client met minimaal resourcegebruik

Flexibele update-intervallen

HTTPS-toegang via Let's Encrypt-compatibiliteit

Geen registratielimieten of verborgen kosten

Ondersteuning voor Linux, Windows, macOS en Docker

Permanente configuratie na herstarts

E-mailmeldingen voor IP-wijzigingen (optioneel)

Compatibel met alle belangrijke reverse proxies

Waarom DuckDNS implementeren op Hostinger VPS

Het implementeren van DuckDNS op Hostinger VPS zorgt voor continue DDNS-updates, zelfs als je thuisnetwerk uitvalt of stroomstoringen ervaart. De VPS-omgeving biedt een betrouwbare altijd-actieve werking die garandeert dat je domeinen 24/7 up-to-date blijven, netwerkconnectiviteit van enterprise-kwaliteit voor consistente API-communicatie met DuckDNS-servers, en redundante infrastructuur die updatefouten voorkomt. Je profiteert van voorspelbare update-intervallen die niet worden beïnvloed door instabiliteit van het thuisnetwerk, gecentraliseerd beheer van meerdere domeinen vanaf één locatie, en de mogelijkheid om DDNS-updates te coördineren met andere diensten die op je VPS draaien. De professionele hostingomgeving zorgt ervoor dat je dynamische DNS-dienst operationeel blijft, ongeacht de lokale infrastructuurcondities.