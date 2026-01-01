DuckDNS

Sobre DuckDNS

DuckDNS é o principal serviço de DNS dinâmico gratuito confiado por milhões de usuários em todo o mundo para manter acesso confiável a redes domésticas e serviços auto-hospedados. Como os endereços IP mudam na maioria das conexões de internet residenciais, o DuckDNS atualiza automaticamente seu subdomínio escolhido para sempre apontar para seu IP atual, eliminando problemas de conectividade. O serviço é totalmente gratuito, não exige cartão de crédito e tem servido de forma confiável a comunidade de auto-hospedagem por mais de uma década. Com sua configuração simples e infraestrutura robusta, o DuckDNS se tornou a solução DDNS padrão para laboratórios domésticos, projetos Raspberry Pi e servidores pessoais.

Casos de Uso Comuns

Administradores de laboratórios domésticos usam o DuckDNS para manter acesso constante aos seus servidores e serviços, independentemente das mudanças de IP do provedor de internet. Quem faz auto-hospedagem confia nele para garantir que seus servidores de mídia, compartilhamentos de arquivos e sistemas de automação residencial permaneçam acessíveis remotamente. Trabalhadores remotos o utilizam para acesso VPN a redes domésticas sem endereços IP estáticos caros. Desenvolvedores de dispositivos IoT o usam para fornecer endpoints consistentes para integrações de casas inteligentes e projetos personalizados. Hosts de servidores de jogos o utilizam para manter endereços de conexão estáveis para servidores multiplayer.

Principais Recursos

  • Registro de subdomínio gratuito em duckdns.org
  • Atualizações automáticas de endereço IP via API simples
  • Suporte a IPv4 e IPv6
  • Múltiplos subdomínios por conta
  • Cliente leve com uso mínimo de recursos
  • Intervalos de atualização flexíveis
  • Acesso HTTPS através da compatibilidade com Let's Encrypt
  • Sem limites de registro ou taxas ocultas
  • Suporte para Linux, Windows, macOS e Docker
  • Configuração persistente entre reinicializações
  • Notificações por e-mail para mudanças de IP (opcional)
  • Compatível com todos os principais proxies reversos

Por que implantar o DuckDNS no Servidor VPS da Hostinger

Implantar o DuckDNS no Servidor VPS da Hostinger garante atualizações DDNS contínuas mesmo que sua rede doméstica sofra interrupções ou quedas de energia. O ambiente VPS oferece operação confiável e sempre ativa, garantindo que seus domínios permaneçam atualizados 24 horas, conectividade de rede de nível empresarial para comunicação API consistente com os servidores DuckDNS, e infraestrutura redundante que previne falhas de atualização. Você se beneficia de intervalos de atualização previsíveis, não afetados pela instabilidade da rede doméstica, gerenciamento centralizado de múltiplos domínios a partir de um único local, e a capacidade de coordenar atualizações DDNS com outros serviços em execução no seu VPS. O ambiente de hospedagem profissional garante que seu serviço de DNS dinâmico permaneça operacional, independentemente das condições da infraestrutura local.

