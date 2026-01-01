DuckDNS é o principal serviço de DNS dinâmico gratuito confiado por milhões de usuários em todo o mundo para manter acesso confiável a redes domésticas e serviços auto-hospedados. Como os endereços IP mudam na maioria das conexões de internet residenciais, o DuckDNS atualiza automaticamente seu subdomínio escolhido para sempre apontar para seu IP atual, eliminando problemas de conectividade. O serviço é totalmente gratuito, não exige cartão de crédito e tem servido de forma confiável a comunidade de auto-hospedagem por mais de uma década. Com sua configuração simples e infraestrutura robusta, o DuckDNS se tornou a solução DDNS padrão para laboratórios domésticos, projetos Raspberry Pi e servidores pessoais.

Casos de Uso Comuns

Administradores de laboratórios domésticos usam o DuckDNS para manter acesso constante aos seus servidores e serviços, independentemente das mudanças de IP do provedor de internet. Quem faz auto-hospedagem confia nele para garantir que seus servidores de mídia, compartilhamentos de arquivos e sistemas de automação residencial permaneçam acessíveis remotamente. Trabalhadores remotos o utilizam para acesso VPN a redes domésticas sem endereços IP estáticos caros. Desenvolvedores de dispositivos IoT o usam para fornecer endpoints consistentes para integrações de casas inteligentes e projetos personalizados. Hosts de servidores de jogos o utilizam para manter endereços de conexão estáveis para servidores multiplayer.

Principais Recursos

Registro de subdomínio gratuito em duckdns.org

Atualizações automáticas de endereço IP via API simples

Suporte a IPv4 e IPv6

Múltiplos subdomínios por conta

Cliente leve com uso mínimo de recursos

Intervalos de atualização flexíveis

Acesso HTTPS através da compatibilidade com Let's Encrypt

Sem limites de registro ou taxas ocultas

Suporte para Linux, Windows, macOS e Docker

Configuração persistente entre reinicializações

Notificações por e-mail para mudanças de IP (opcional)

Compatível com todos os principais proxies reversos

Por que implantar o DuckDNS no Servidor VPS da Hostinger

Implantar o DuckDNS no Servidor VPS da Hostinger garante atualizações DDNS contínuas mesmo que sua rede doméstica sofra interrupções ou quedas de energia. O ambiente VPS oferece operação confiável e sempre ativa, garantindo que seus domínios permaneçam atualizados 24 horas, conectividade de rede de nível empresarial para comunicação API consistente com os servidores DuckDNS, e infraestrutura redundante que previne falhas de atualização. Você se beneficia de intervalos de atualização previsíveis, não afetados pela instabilidade da rede doméstica, gerenciamento centralizado de múltiplos domínios a partir de um único local, e a capacidade de coordenar atualizações DDNS com outros serviços em execução no seu VPS. O ambiente de hospedagem profissional garante que seu serviço de DNS dinâmico permaneça operacional, independentemente das condições da infraestrutura local.