DuckDNS là dịch vụ DNS động miễn phí hàng đầu được hàng triệu người dùng trên toàn thế giới tin cậy để duy trì quyền truy cập đáng tin cậy vào mạng gia đình và các dịch vụ tự lưu trữ. Vì địa chỉ IP thay đổi với hầu hết các kết nối internet dân dụng, DuckDNS tự động cập nhật tên miền phụ bạn đã chọn để luôn trỏ đến IP hiện tại của bạn, loại bỏ các vấn đề kết nối. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí, không yêu cầu thẻ tín dụng và đã phục vụ cộng đồng tự lưu trữ một cách đáng tin cậy trong hơn một thập kỷ. Với thiết lập đơn giản và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, DuckDNS đã trở thành giải pháp DDNS tiêu chuẩn cho các phòng thí nghiệm tại nhà, dự án Raspberry Pi và máy chủ cá nhân.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Quản trị viên phòng thí nghiệm tại nhà sử dụng DuckDNS để duy trì quyền truy cập liên tục vào máy chủ và dịch vụ của họ bất kể sự thay đổi IP của ISP. Những người tự lưu trữ dựa vào nó để đảm bảo máy chủ media, chia sẻ tệp và hệ thống tự động hóa gia đình của họ vẫn có thể truy cập từ xa. Người làm việc từ xa tận dụng nó để truy cập VPN vào mạng gia đình mà không cần địa chỉ IP tĩnh đắt tiền. Các nhà phát triển thiết bị IoT sử dụng nó để cung cấp các điểm cuối nhất quán cho tích hợp nhà thông minh và các dự án tùy chỉnh. Chủ máy chủ trò chơi sử dụng nó để duy trì địa chỉ kết nối ổn định cho máy chủ nhiều người chơi.

Các Tính Năng Chính

Đăng ký tên miền phụ miễn phí dưới duckdns.org

Cập nhật địa chỉ IP tự động qua API đơn giản

Hỗ trợ IPv4 và IPv6

Nhiều tên miền phụ cho mỗi tài khoản

Client nhẹ với mức sử dụng tài nguyên tối thiểu

Khoảng thời gian cập nhật linh hoạt

Truy cập HTTPS thông qua khả năng tương thích với Let's Encrypt

Không giới hạn đăng ký hoặc phí ẩn

Hỗ trợ Linux, Windows, macOS và Docker

Cấu hình bền vững qua các lần khởi động lại

Thông báo email khi IP thay đổi (tùy chọn)

Tương thích với tất cả các reverse proxy chính

Tại sao nên triển khai DuckDNS trên Hostinger VPS

Triển khai DuckDNS trên Hostinger VPS đảm bảo cập nhật DDNS liên tục ngay cả khi mạng gia đình của bạn gặp sự cố ngừng hoạt động hoặc mất điện. Môi trường VPS cung cấp hoạt động đáng tin cậy, luôn bật, đảm bảo các tên miền của bạn luôn được cập nhật 24/7, kết nối mạng cấp doanh nghiệp để giao tiếp API nhất quán với máy chủ DuckDNS và cơ sở hạ tầng dự phòng ngăn ngừa lỗi cập nhật. Bạn được hưởng lợi từ các khoảng thời gian cập nhật có thể dự đoán được, không bị ảnh hưởng bởi sự không ổn định của mạng gia đình, quản lý tập trung nhiều tên miền từ một vị trí và khả năng phối hợp cập nhật DDNS với các dịch vụ khác đang chạy trên VPS của bạn. Môi trường lưu trữ chuyên nghiệp đảm bảo dịch vụ DNS động của bạn vẫn hoạt động bất kể điều kiện cơ sở hạ tầng cục bộ.