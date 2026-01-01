DuckDNS הוא שירות ה-DNS הדינמי החינמי המוביל, שזוכה לאמון של מיליוני משתמשים ברחבי העולם לשמירה על גישה אמינה לרשתות ביתיות ולשירותים באירוח עצמי. מכיוון שכתובות IP משתנות ברוב חיבורי האינטרנט הביתיים, DuckDNS מעדכנת אוטומטית את תת-הדומיין שבחרתם כך שיצביע תמיד על כתובת ה-IP הנוכחית שלכם, ובכך מונעת בעיות קישוריות. השירות חינמי לחלוטין, אינו דורש כרטיס אשראי, ומשרת באמינות את קהילת האירוח העצמי כבר למעלה מעשור. עם ההתקנה הפשוטה והתשתית החזקה שלו, DuckDNS הפך לפתרון ה-DDNS הסטנדרטי עבור מעבדות ביתיות, פרויקטי Raspberry Pi ושרתים אישיים.

מקרי שימוש נפוצים

מנהלי מעבדות ביתיות משתמשים ב-DuckDNS כדי לשמור על גישה קבועה לשרתים ולשירותים שלהם ללא קשר לשינויים בכתובות ה-IP של ספק האינטרנט. מארחים עצמיים מסתמכים עליו כדי להבטיח ששרתי המדיה, שיתופי הקבצים ומערכות האוטומציה הביתית שלהם יישארו נגישים מרחוק. עובדים מרחוק מנצלים אותו לגישת VPN לרשתות ביתיות ללא צורך בכתובות IP סטטיות יקרות. מפתחי התקני IoT משתמשים בו כדי לספק נקודות קצה עקביות לאינטגרציות של בתים חכמים ולפרויקטים מותאמים אישית. מארחי שרתי משחקים משתמשים בו כדי לשמור על כתובות חיבור יציבות לשרתי מרובי משתתפים.

תכונות עיקריות

רישום תת-דומיין חינם תחת duckdns.org

עדכוני כתובות IP אוטומטיים באמצעות API פשוט

תמיכה ב-IPv4 ו-IPv6

מספר תת-דומיינים לכל חשבון

לקוח קל משקל עם שימוש מינימלי במשאבים

מרווחי עדכון גמישים

גישת HTTPS באמצעות תאימות ל-Let's Encrypt

ללא מגבלות רישום או עמלות נסתרות

תמיכה ב-Linux, Windows, macOS ו-Docker

תצורה מתמשכת בין הפעלות מחדש

התראות אימייל על שינויי IP (אופציונלי)

תואם לכל שרתי ה-reverse proxy העיקריים

למה לפרוס את DuckDNS ב-Hostinger VPS

פריסת DuckDNS ב-Hostinger VPS מבטיחה עדכוני DDNS רציפים גם אם הרשת הביתית שלכם חווה השבתה או הפסקות חשמל. סביבת ה-VPS מספקת פעולה אמינה וזמינה תמיד, המבטיחה שהדומיינים שלכם יישארו מעודכנים 24/7, קישוריות רשת ברמה ארגונית לתקשורת API עקבית עם שרתי DuckDNS, ותשתית יתירה המונעת כשלים בעדכון. אתם נהנים ממרווחי עדכון צפויים שאינם מושפעים מחוסר יציבות ברשת הביתית, ניהול מרכזי של מספר דומיינים ממיקום אחד, והיכולת לתאם עדכוני DDNS עם שירותים אחרים הפועלים ב-VPS שלכם. סביבת האירוח המקצועית מבטיחה ששירות ה-DNS הדינמי שלכם יישאר פעיל ללא קשר לתנאי התשתית המקומית.