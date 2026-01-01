DuckDNS ist der führende kostenlose dynamische DNS-Dienst, dem Millionen von Nutzern weltweit vertrauen, um zuverlässigen Zugriff auf Heimnetzwerke und selbst gehostete Dienste zu gewährleisten. Da sich IP-Adressen bei den meisten privaten Internetanschlüssen ändern, aktualisiert DuckDNS automatisch Ihr gewähltes Subdomain, um immer auf Ihre aktuelle IP zu zeigen, wodurch Verbindungsprobleme beseitigt werden. Der Dienst ist völlig kostenlos, erfordert keine Kreditkarte und dient der Self-Hosting-Community seit über einem Jahrzehnt zuverlässig. Mit seiner einfachen Einrichtung und robusten Infrastruktur ist DuckDNS zur Standard-DDNS-Lösung für Heimlabore, Raspberry Pi-Projekte und persönliche Server geworden.

Häufige Anwendungsfälle

Administratoren von Heimlaboren nutzen DuckDNS, um konstanten Zugriff auf ihre Server und Dienste zu gewährleisten, unabhängig von IP-Änderungen des Internetanbieters. Self-Hoster verlassen sich darauf, dass ihre Medienserver, Dateifreigaben und Hausautomationssysteme aus der Ferne zugänglich bleiben. Remote-Mitarbeiter nutzen es für den VPN-Zugriff auf Heimnetzwerke ohne teure statische IP-Adressen. Entwickler von IoT-Geräten verwenden es, um konsistente Endpunkte für Smart-Home-Integrationen und kundenspezifische Projekte bereitzustellen. Game-Server-Hosts nutzen es, um stabile Verbindungsadressen für Multiplayer-Server aufrechtzuerhalten.

Hauptmerkmale

Kostenlose Subdomain-Registrierung unter duckdns.org

Automatische IP-Adressaktualisierungen über eine einfache API

IPv4- und IPv6-Unterstützung

Mehrere Subdomains pro Konto

Leichter Client mit minimalem Ressourcenverbrauch

Flexible Update-Intervalle

HTTPS-Zugriff durch Let's Encrypt-Kompatibilität

Keine Registrierungslimits oder versteckten Gebühren

Unterstützung für Linux, Windows, macOS und Docker

Persistente Konfiguration über Neustarts hinweg

E-Mail-Benachrichtigungen bei IP-Änderungen (optional)

Kompatibel mit allen gängigen Reverse-Proxys

Warum DuckDNS auf Hostinger VPS bereitstellen

Die Bereitstellung von DuckDNS auf einem Hostinger VPS gewährleistet kontinuierliche DDNS-Updates, selbst wenn Ihr Heimnetzwerk Ausfallzeiten oder Stromausfälle erlebt. Die VPS-Umgebung bietet einen zuverlässigen Dauerbetrieb, der sicherstellt, dass Ihre Domains rund um die Uhr aktualisiert bleiben, Netzwerkkonnektivität auf Unternehmensniveau für eine konsistente API-Kommunikation mit DuckDNS-Servern und eine redundante Infrastruktur, die Update-Fehler verhindert. Sie profitieren von vorhersehbaren Update-Intervallen, die von der Instabilität des Heimnetzwerks unbeeinflusst bleiben, einer zentralisierten Verwaltung mehrerer Domains von einem Standort aus und der Möglichkeit, DDNS-Updates mit anderen Diensten zu koordinieren, die auf Ihrem VPS laufen. Die professionelle Hosting-Umgebung stellt sicher, dass Ihr dynamischer DNS-Dienst unabhängig von den lokalen Infrastrukturbedingungen betriebsbereit bleibt.