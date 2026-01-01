DuckDNS adalah layanan DNS dinamis gratis terkemuka yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia untuk menjaga akses yang andal ke jaringan rumah dan layanan yang di-host sendiri. Karena alamat IP berubah dengan sebagian besar koneksi internet residensial, DuckDNS secara otomatis memperbarui subdomain pilihan Anda agar selalu mengarah ke IP Anda saat ini, menghilangkan masalah konektivitas. Layanan ini sepenuhnya gratis, tidak memerlukan kartu kredit, dan telah melayani komunitas self-hosting dengan andal selama lebih dari satu dekade. Dengan pengaturan yang sederhana dan infrastruktur yang kuat, DuckDNS telah menjadi solusi DDNS standar untuk home lab, proyek Raspberry Pi, dan server pribadi.

Kasus Penggunaan Umum

Administrator home lab menggunakan DuckDNS untuk menjaga akses konstan ke server dan layanan mereka terlepas dari perubahan IP ISP. Self-hoster mengandalkannya untuk memastikan server media, berbagi file, dan sistem otomatisasi rumah mereka tetap dapat diakses dari jarak jauh. Pekerja jarak jauh memanfaatkannya untuk akses VPN ke jaringan rumah tanpa alamat IP statis yang mahal. Pengembang perangkat IoT menggunakannya untuk menyediakan endpoint yang konsisten untuk integrasi rumah pintar dan proyek kustom. Host server game menggunakannya untuk menjaga alamat koneksi yang stabil untuk server multiplayer.

Fitur Utama

Pendaftaran subdomain gratis di bawah duckdns.org

Pembaruan alamat IP otomatis melalui API sederhana

Dukungan IPv4 dan IPv6

Beberapa subdomain per akun

Klien ringan dengan penggunaan sumber daya minimal

Interval pembaruan yang fleksibel

Akses HTTPS melalui kompatibilitas Let's Encrypt

Tidak ada batasan pendaftaran atau biaya tersembunyi

Dukungan Linux, Windows, macOS, dan Docker

Konfigurasi persisten di seluruh restart

Notifikasi email untuk perubahan IP (opsional)

Kompatibel dengan semua reverse proxy utama

Mengapa menerapkan DuckDNS di Hostinger VPS

Menerapkan DuckDNS di Hostinger VPS memastikan pembaruan DDNS berkelanjutan bahkan jika jaringan rumah Anda mengalami downtime atau pemadaman listrik. Lingkungan VPS menyediakan operasi yang andal dan selalu aktif yang menjamin domain Anda tetap diperbarui 24/7, konektivitas jaringan kelas enterprise untuk komunikasi API yang konsisten dengan server DuckDNS, dan infrastruktur redundan yang mencegah kegagalan pembaruan. Anda mendapatkan manfaat dari interval pembaruan yang dapat diprediksi yang tidak terpengaruh oleh ketidakstabilan jaringan rumah, manajemen terpusat beberapa domain dari satu lokasi, dan kemampuan untuk mengoordinasikan pembaruan DDNS dengan layanan lain yang berjalan di VPS Anda. Lingkungan hosting profesional memastikan layanan DNS dinamis Anda tetap beroperasi terlepas dari kondisi infrastruktur lokal.