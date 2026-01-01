DuckDNS
บริการ DNS แบบไดนามิกฟรี สำหรับจับคู่ที่อยู่ IP กับโดเมน
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน DuckDNS
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
เกี่ยวกับ DuckDNS
DuckDNS คือบริการ Dynamic DNS ฟรีชั้นนำที่ผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกไว้วางใจในการรักษาการเข้าถึงเครือข่ายภายในบ้านและบริการที่โฮสต์เองได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากที่อยู่ IP เปลี่ยนแปลงไปตามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ DuckDNS จะอัปเดตซับโดเมนที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติให้ชี้ไปยัง IP ปัจจุบันของคุณเสมอ ช่วยขจัดปัญหาการเชื่อมต่อ บริการนี้ฟรีโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และให้บริการชุมชนผู้ที่โฮสต์เองมานานกว่าทศวรรษได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดายและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง DuckDNS ได้กลายเป็นโซลูชัน DDNS มาตรฐานสำหรับโฮมแล็บ โปรเจกต์ Raspberry Pi และเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว
กรณีการใช้งานทั่วไป
ผู้ดูแลระบบโฮมแล็บใช้ DuckDNS เพื่อรักษาการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์และบริการของตนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง IP ของ ISP ผู้ที่โฮสต์เองพึ่งพาบริการนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีเดียเซิร์ฟเวอร์ การแชร์ไฟล์ และระบบอัตโนมัติภายในบ้านยังคงเข้าถึงได้จากระยะไกล พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลใช้ประโยชน์จากบริการนี้สำหรับการเข้าถึง VPN ไปยังเครือข่ายภายในบ้านโดยไม่ต้องใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่ที่มีราคาแพง นักพัฒนาอุปกรณ์ IoT ใช้บริการนี้เพื่อจัดหาปลายทางที่สอดคล้องกันสำหรับการรวมระบบสมาร์ทโฮมและโปรเจกต์ที่กำหนดเอง ผู้ให้บริการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เกมใช้บริการนี้เพื่อรักษาที่อยู่การเชื่อมต่อที่เสถียรสำหรับเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นหลายคน
คุณสมบัติหลัก
- การลงทะเบียนซับโดเมนฟรีภายใต้ duckdns.org
- การอัปเดตที่อยู่ IP อัตโนมัติผ่าน API ที่เรียบง่าย
- รองรับ IPv4 และ IPv6
- หลายซับโดเมนต่อหนึ่งบัญชี
- ไคลเอนต์น้ำหนักเบาที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
- ช่วงเวลาการอัปเดตที่ยืดหยุ่น
- การเข้าถึง HTTPS ผ่านความเข้ากันได้กับ Let's Encrypt
- ไม่มีข้อจำกัดในการลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง
- รองรับ Linux Windows macOS และ Docker
- การกำหนดค่าที่คงอยู่แม้รีสตาร์ท
- การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเปลี่ยนแปลง IP (ไม่บังคับ)
- เข้ากันได้กับ reverse proxy หลักทั้งหมด
ทำไมต้องติดตั้ง DuckDNS บน Hostinger VPS
การติดตั้ง DuckDNS บน Hostinger VPS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอัปเดต DDNS จะต่อเนื่อง แม้ว่าเครือข่ายภายในบ้านของคุณจะประสบปัญหาการหยุดทำงานหรือไฟฟ้าดับ สภาพแวดล้อม VPS ให้การทำงานที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา รับประกันว่าโดเมนของคุณจะได้รับการอัปเดตทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการสื่อสาร API ที่สอดคล้องกับเซิร์ฟเวอร์ DuckDNS และโครงสร้างพื้นฐานที่ซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการอัปเดต คุณจะได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาการอัปเดตที่คาดการณ์ได้ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่เสถียรของเครือข่ายภายในบ้าน การจัดการโดเมนหลายรายการแบบรวมศูนย์จากที่เดียว และความสามารถในการประสานงานการอัปเดต DDNS กับบริการอื่น ๆ ที่ทำงานบน VPS ของคุณ สภาพแวดล้อมการโฮสต์แบบมืออาชีพช่วยให้มั่นใจว่าบริการ Dynamic DNS ของคุณยังคงทำงานได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน DuckDNS
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา