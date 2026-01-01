DuckDNS

DuckDNS

บริการ DNS แบบไดนามิกฟรี สำหรับจับคู่ที่อยู่ IP กับโดเมน

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน DuckDNS

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ DuckDNS

DuckDNS คือบริการ Dynamic DNS ฟรีชั้นนำที่ผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกไว้วางใจในการรักษาการเข้าถึงเครือข่ายภายในบ้านและบริการที่โฮสต์เองได้อย่างน่าเชื่อถือ เนื่องจากที่อยู่ IP เปลี่ยนแปลงไปตามการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ DuckDNS จะอัปเดตซับโดเมนที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติให้ชี้ไปยัง IP ปัจจุบันของคุณเสมอ ช่วยขจัดปัญหาการเชื่อมต่อ บริการนี้ฟรีโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และให้บริการชุมชนผู้ที่โฮสต์เองมานานกว่าทศวรรษได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดายและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง DuckDNS ได้กลายเป็นโซลูชัน DDNS มาตรฐานสำหรับโฮมแล็บ โปรเจกต์ Raspberry Pi และเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว

กรณีการใช้งานทั่วไป

ผู้ดูแลระบบโฮมแล็บใช้ DuckDNS เพื่อรักษาการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์และบริการของตนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง IP ของ ISP ผู้ที่โฮสต์เองพึ่งพาบริการนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีเดียเซิร์ฟเวอร์ การแชร์ไฟล์ และระบบอัตโนมัติภายในบ้านยังคงเข้าถึงได้จากระยะไกล พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลใช้ประโยชน์จากบริการนี้สำหรับการเข้าถึง VPN ไปยังเครือข่ายภายในบ้านโดยไม่ต้องใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่ที่มีราคาแพง นักพัฒนาอุปกรณ์ IoT ใช้บริการนี้เพื่อจัดหาปลายทางที่สอดคล้องกันสำหรับการรวมระบบสมาร์ทโฮมและโปรเจกต์ที่กำหนดเอง ผู้ให้บริการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์เกมใช้บริการนี้เพื่อรักษาที่อยู่การเชื่อมต่อที่เสถียรสำหรับเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นหลายคน

คุณสมบัติหลัก

  • การลงทะเบียนซับโดเมนฟรีภายใต้ duckdns.org
  • การอัปเดตที่อยู่ IP อัตโนมัติผ่าน API ที่เรียบง่าย
  • รองรับ IPv4 และ IPv6
  • หลายซับโดเมนต่อหนึ่งบัญชี
  • ไคลเอนต์น้ำหนักเบาที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
  • ช่วงเวลาการอัปเดตที่ยืดหยุ่น
  • การเข้าถึง HTTPS ผ่านความเข้ากันได้กับ Let's Encrypt
  • ไม่มีข้อจำกัดในการลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง
  • รองรับ Linux Windows macOS และ Docker
  • การกำหนดค่าที่คงอยู่แม้รีสตาร์ท
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการเปลี่ยนแปลง IP (ไม่บังคับ)
  • เข้ากันได้กับ reverse proxy หลักทั้งหมด

ทำไมต้องติดตั้ง DuckDNS บน Hostinger VPS

การติดตั้ง DuckDNS บน Hostinger VPS ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการอัปเดต DDNS จะต่อเนื่อง แม้ว่าเครือข่ายภายในบ้านของคุณจะประสบปัญหาการหยุดทำงานหรือไฟฟ้าดับ สภาพแวดล้อม VPS ให้การทำงานที่เชื่อถือได้ตลอดเวลา รับประกันว่าโดเมนของคุณจะได้รับการอัปเดตทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง การเชื่อมต่อเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการสื่อสาร API ที่สอดคล้องกับเซิร์ฟเวอร์ DuckDNS และโครงสร้างพื้นฐานที่ซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการอัปเดต คุณจะได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาการอัปเดตที่คาดการณ์ได้ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่เสถียรของเครือข่ายภายในบ้าน การจัดการโดเมนหลายรายการแบบรวมศูนย์จากที่เดียว และความสามารถในการประสานงานการอัปเดต DDNS กับบริการอื่น ๆ ที่ทำงานบน VPS ของคุณ สภาพแวดล้อมการโฮสต์แบบมืออาชีพช่วยให้มั่นใจว่าบริการ Dynamic DNS ของคุณยังคงทำงานได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน DuckDNS

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

สำรวจแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่นี้

2FAuth

2FAuth

ตัวจัดการรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับเว็บและมือถือ

Actual Budget

Actual Budget

แอปการเงินส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมการจัดทำงบประมาณแบบซอง

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา