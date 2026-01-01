DuckDNS

DuckDNS

Serviço DNS dinâmico gratuito para mapear endereços IP a domínios

Selecione o plano VPS para implementação DuckDNS

KVM 1
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
4,99  € /mês

Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Sobre DuckDNS

O DuckDNS é o principal serviço de DNS dinâmico gratuito, confiado por milhões de utilizadores em todo o mundo para manter um acesso fiável a redes domésticas e serviços autoalojados. Uma vez que os endereços IP mudam com a maioria das ligações de internet residenciais, o DuckDNS atualiza automaticamente o seu subdomínio escolhido para apontar sempre para o seu IP atual, eliminando problemas de conectividade. O serviço é totalmente gratuito, não requer cartão de crédito e tem servido de forma fiável a comunidade de autoalojamento há mais de uma década. Com a sua configuração simples e infraestrutura robusta, o DuckDNS tornou-se a solução DDNS padrão para laboratórios domésticos, projetos Raspberry Pi e servidores pessoais.

Casos de Uso Comuns

Os administradores de laboratórios domésticos utilizam o DuckDNS para manter acesso constante aos seus servidores e serviços, independentemente das alterações de IP do ISP. Os autoalojadores confiam nele para garantir que os seus servidores de multimédia, partilhas de ficheiros e sistemas de automação doméstica permaneçam acessíveis remotamente. Os trabalhadores remotos aproveitam-no para acesso VPN a redes domésticas sem endereços IP estáticos caros. Os programadores de dispositivos IoT utilizam-no para fornecer pontos de extremidade consistentes para integrações de casas inteligentes e projetos personalizados. Os anfitriões de servidores de jogos utilizam-no para manter endereços de ligação estáveis para servidores multijogador.

Principais Funcionalidades

  • Registo de subdomínio gratuito em duckdns.org
  • Atualizações automáticas de endereço IP via API simples
  • Suporte IPv4 e IPv6
  • Múltiplos subdomínios por conta
  • Cliente leve com uso mínimo de recursos
  • Intervalos de atualização flexíveis
  • Acesso HTTPS através de compatibilidade com Let's Encrypt
  • Sem limites de registo ou taxas ocultas
  • Suporte para Linux, Windows, macOS e Docker
  • Configuração persistente após reinícios
  • Notificações por email para alterações de IP (opcional)
  • Compatível com todos os principais proxies inversos

Porquê implementar o DuckDNS num VPS Hostinger

A implementação do DuckDNS num VPS Hostinger garante atualizações DDNS contínuas, mesmo que a sua rede doméstica sofra interrupções ou falhas de energia. O ambiente VPS oferece uma operação fiável e sempre ativa, garantindo que os seus domínios permaneçam atualizados 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade de rede de nível empresarial para comunicação API consistente com os servidores DuckDNS, e infraestrutura redundante que previne falhas de atualização. Beneficia de intervalos de atualização previsíveis, não afetados pela instabilidade da rede doméstica, gestão centralizada de múltiplos domínios a partir de um único local, e a capacidade de coordenar as atualizações DDNS com outros serviços a correr no seu VPS. O ambiente de alojamento profissional garante que o seu serviço de DNS dinâmico permanece operacional, independentemente das condições da infraestrutura local.

