Sobre DuckDNS
O DuckDNS é o principal serviço de DNS dinâmico gratuito, confiado por milhões de utilizadores em todo o mundo para manter um acesso fiável a redes domésticas e serviços autoalojados. Uma vez que os endereços IP mudam com a maioria das ligações de internet residenciais, o DuckDNS atualiza automaticamente o seu subdomínio escolhido para apontar sempre para o seu IP atual, eliminando problemas de conectividade. O serviço é totalmente gratuito, não requer cartão de crédito e tem servido de forma fiável a comunidade de autoalojamento há mais de uma década. Com a sua configuração simples e infraestrutura robusta, o DuckDNS tornou-se a solução DDNS padrão para laboratórios domésticos, projetos Raspberry Pi e servidores pessoais.
Casos de Uso Comuns
Os administradores de laboratórios domésticos utilizam o DuckDNS para manter acesso constante aos seus servidores e serviços, independentemente das alterações de IP do ISP. Os autoalojadores confiam nele para garantir que os seus servidores de multimédia, partilhas de ficheiros e sistemas de automação doméstica permaneçam acessíveis remotamente. Os trabalhadores remotos aproveitam-no para acesso VPN a redes domésticas sem endereços IP estáticos caros. Os programadores de dispositivos IoT utilizam-no para fornecer pontos de extremidade consistentes para integrações de casas inteligentes e projetos personalizados. Os anfitriões de servidores de jogos utilizam-no para manter endereços de ligação estáveis para servidores multijogador.
Principais Funcionalidades
- Registo de subdomínio gratuito em duckdns.org
- Atualizações automáticas de endereço IP via API simples
- Suporte IPv4 e IPv6
- Múltiplos subdomínios por conta
- Cliente leve com uso mínimo de recursos
- Intervalos de atualização flexíveis
- Acesso HTTPS através de compatibilidade com Let's Encrypt
- Sem limites de registo ou taxas ocultas
- Suporte para Linux, Windows, macOS e Docker
- Configuração persistente após reinícios
- Notificações por email para alterações de IP (opcional)
- Compatível com todos os principais proxies inversos
Porquê implementar o DuckDNS num VPS Hostinger
A implementação do DuckDNS num VPS Hostinger garante atualizações DDNS contínuas, mesmo que a sua rede doméstica sofra interrupções ou falhas de energia. O ambiente VPS oferece uma operação fiável e sempre ativa, garantindo que os seus domínios permaneçam atualizados 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade de rede de nível empresarial para comunicação API consistente com os servidores DuckDNS, e infraestrutura redundante que previne falhas de atualização. Beneficia de intervalos de atualização previsíveis, não afetados pela instabilidade da rede doméstica, gestão centralizada de múltiplos domínios a partir de um único local, e a capacidade de coordenar as atualizações DDNS com outros serviços a correr no seu VPS. O ambiente de alojamento profissional garante que o seu serviço de DNS dinâmico permanece operacional, independentemente das condições da infraestrutura local.
