O DuckDNS é o principal serviço de DNS dinâmico gratuito, confiado por milhões de utilizadores em todo o mundo para manter um acesso fiável a redes domésticas e serviços autoalojados. Uma vez que os endereços IP mudam com a maioria das ligações de internet residenciais, o DuckDNS atualiza automaticamente o seu subdomínio escolhido para apontar sempre para o seu IP atual, eliminando problemas de conectividade. O serviço é totalmente gratuito, não requer cartão de crédito e tem servido de forma fiável a comunidade de autoalojamento há mais de uma década. Com a sua configuração simples e infraestrutura robusta, o DuckDNS tornou-se a solução DDNS padrão para laboratórios domésticos, projetos Raspberry Pi e servidores pessoais.

Casos de Uso Comuns

Os administradores de laboratórios domésticos utilizam o DuckDNS para manter acesso constante aos seus servidores e serviços, independentemente das alterações de IP do ISP. Os autoalojadores confiam nele para garantir que os seus servidores de multimédia, partilhas de ficheiros e sistemas de automação doméstica permaneçam acessíveis remotamente. Os trabalhadores remotos aproveitam-no para acesso VPN a redes domésticas sem endereços IP estáticos caros. Os programadores de dispositivos IoT utilizam-no para fornecer pontos de extremidade consistentes para integrações de casas inteligentes e projetos personalizados. Os anfitriões de servidores de jogos utilizam-no para manter endereços de ligação estáveis para servidores multijogador.

Principais Funcionalidades

Registo de subdomínio gratuito em duckdns.org

Atualizações automáticas de endereço IP via API simples

Suporte IPv4 e IPv6

Múltiplos subdomínios por conta

Cliente leve com uso mínimo de recursos

Intervalos de atualização flexíveis

Acesso HTTPS através de compatibilidade com Let's Encrypt

Sem limites de registo ou taxas ocultas

Suporte para Linux, Windows, macOS e Docker

Configuração persistente após reinícios

Notificações por email para alterações de IP (opcional)

Compatível com todos os principais proxies inversos

Porquê implementar o DuckDNS num VPS Hostinger

A implementação do DuckDNS num VPS Hostinger garante atualizações DDNS contínuas, mesmo que a sua rede doméstica sofra interrupções ou falhas de energia. O ambiente VPS oferece uma operação fiável e sempre ativa, garantindo que os seus domínios permaneçam atualizados 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade de rede de nível empresarial para comunicação API consistente com os servidores DuckDNS, e infraestrutura redundante que previne falhas de atualização. Beneficia de intervalos de atualização previsíveis, não afetados pela instabilidade da rede doméstica, gestão centralizada de múltiplos domínios a partir de um único local, e a capacidade de coordenar as atualizações DDNS com outros serviços a correr no seu VPS. O ambiente de alojamento profissional garante que o seu serviço de DNS dinâmico permanece operacional, independentemente das condições da infraestrutura local.