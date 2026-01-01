DuckDNS هي خدمة DNS الديناميكية المجانية الرائدة التي يثق بها ملايين المستخدمين حول العالم للحفاظ على وصول موثوق به إلى الشبكات المنزلية والخدمات المستضافة ذاتيًا. نظرًا لتغير عناوين IP مع معظم اتصالات الإنترنت المنزلية، يقوم DuckDNS تلقائيًا بتحديث النطاق الفرعي الذي اخترته ليشير دائمًا إلى عنوان IP الحالي الخاص بك، مما يلغي مشكلات الاتصال. الخدمة مجانية تمامًا، ولا تتطلب بطاقة ائتمان، وقد خدمت مجتمع الاستضافة الذاتية بشكل موثوق لأكثر من عقد من الزمان. بفضل إعدادها البسيط وبنيتها التحتية القوية، أصبح DuckDNS الحل القياسي لـ DDNS للمختبرات المنزلية، ومشاريع Raspberry Pi، والخوادم الشخصية.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم مسؤولو المختبرات المنزلية DuckDNS للحفاظ على وصول مستمر إلى خوادمهم وخدماتهم بغض النظر عن تغييرات IP لمزود خدمة الإنترنت (ISP). يعتمد المستضيفون الذاتيون عليها لضمان بقاء خوادم الوسائط ومشاركات الملفات وأنظمة التشغيل الآلي للمنزل الخاصة بهم متاحة عن بُعد. يستفيد العمال عن بُعد منها للوصول إلى الشبكات المنزلية عبر VPN دون الحاجة إلى عناوين IP ثابتة باهظة الثمن. يستخدم مطورو أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) ذلك لتوفير نقاط نهاية متسقة لتكاملات المنزل الذكي والمشاريع المخصصة. يستخدم مضيفو خوادم الألعاب ذلك للحفاظ على عناوين اتصال مستقرة لخوادم الألعاب متعددة اللاعبين.

الميزات الرئيسية

تسجيل نطاق فرعي مجاني ضمن duckdns.org

تحديثات تلقائية لعنوان IP عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) بسيطة

دعم IPv4 و IPv6

نطاقات فرعية متعددة لكل حساب

عميل خفيف الوزن باستهلاك موارد ضئيل

فترات تحديث مرنة

الوصول عبر HTTPS من خلال التوافق مع Let's Encrypt

لا توجد قيود على التسجيل أو رسوم خفية

دعم Linux و Windows و macOS و Docker

تكوين مستمر عبر عمليات إعادة التشغيل

إشعارات البريد الإلكتروني لتغييرات IP (اختياري)

متوافق مع جميع الخوادم الوكيلة العكسية الرئيسية

لماذا تنشر DuckDNS على Hostinger VPS

يضمن نشر DuckDNS على Hostinger VPS تحديثات DDNS مستمرة حتى لو تعرضت شبكتك المنزلية لانقطاع أو انقطاع في التيار الكهربائي. توفر بيئة VPS تشغيلًا موثوقًا به على مدار الساعة مما يضمن بقاء نطاقاتك محدثة 24/7، واتصال شبكة على مستوى المؤسسات لتواصل API متسق مع خوادم DuckDNS، وبنية تحتية احتياطية تمنع فشل التحديثات. تستفيد من فترات تحديث يمكن التنبؤ بها لا تتأثر بعدم استقرار الشبكة المنزلية، وإدارة مركزية لنطاقات متعددة من موقع واحد، والقدرة على تنسيق تحديثات DDNS مع الخدمات الأخرى التي تعمل على VPS الخاص بك. تضمن بيئة الاستضافة الاحترافية بقاء خدمة DNS الديناميكية الخاصة بك عاملة بغض النظر عن ظروف البنية التحتية المحلية.