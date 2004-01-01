DuckDNSは、世界中の何百万ものユーザーから信頼されている、ホームネットワークやセルフホスト型サービスへの信頼性の高いアクセスを維持するための主要な無料ダイナミックDNSサービスです。ほとんどの家庭用インターネット接続ではIPアドレスが変更されるため、DuckDNSは選択したサブドメインを常に現在のIPアドレスを指すように自動的に更新し、接続の問題を解消します。このサービスは完全に無料で、クレジットカードは不要で、10年以上にわたりセルフホスティングコミュニティに信頼性の高いサービスを提供してきました。そのシンプルなセットアップと堅牢なインフラストラクチャにより、DuckDNSはホームラボ、Raspberry Piプロジェクト、およびパーソナルサーバーの標準的なDDNSソリューションとなっています。

一般的なユースケース

ホームラボ管理者は、ISPのIP変更に関わらず、サーバーやサービスへの常時アクセスを維持するためにDuckDNSを使用します。セルフホストユーザーは、メディアサーバー、ファイル共有、ホームオートメーションシステムがリモートからアクセス可能であることを保証するためにこれに依存しています。リモートワーカーは、高価な固定IPアドレスなしでホームネットワークへのVPNアクセスにこれを活用します。IoTデバイス開発者は、スマートホーム統合やカスタムプロジェクト向けに一貫したエンドポイントを提供するためにこれを使用します。ゲームサーバーホストは、マルチプレイヤーサーバーの安定した接続アドレスを維持するためにこれを利用します。

主な機能

duckdns.orgでの無料サブドメイン登録

シンプルなAPIによるIPアドレスの自動更新

IPv4およびIPv6のサポート

アカウントごとの複数のサブドメイン

最小限のリソース使用量で動作する軽量クライアント

柔軟な更新間隔

Let's Encrypt互換性によるHTTPSアクセス

登録制限や隠れた料金なし

Linux、Windows、macOS、およびDockerのサポート

再起動後も維持される設定

IP変更時のメール通知（オプション）

すべての主要なリバースプロキシとの互換性

Hostinger VPSにDuckDNSをデプロイする理由

Hostinger VPSにDuckDNSをデプロイすることで、ホームネットワークがダウンタイムや停電に見舞われた場合でも、継続的なDDNS更新が保証されます。VPS環境は、ドメインが24時間365日更新されることを保証する信頼性の高い常時稼働、DuckDNSサーバーとの一貫したAPI通信のためのエンタープライズグレードのネットワーク接続、および更新の失敗を防ぐ冗長なインフラストラクチャを提供します。ホームネットワークの不安定さに影響されない予測可能な更新間隔、複数のドメインを一元的に管理できること、およびVPSで実行されている他のサービスとDDNS更新を連携させる能力というメリットがあります。プロフェッショナルなホスティング環境は、ローカルインフラストラクチャの状況に関わらず、ダイナミックDNSサービスが稼働し続けることを保証します。