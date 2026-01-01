DuckDNS est le principal service DNS dynamique gratuit, plébiscité par des millions d'utilisateurs dans le monde entier pour maintenir un accès fiable aux réseaux domestiques et aux services auto-hébergés. Étant donné que les adresses IP changent avec la plupart des connexions internet résidentielles, DuckDNS met automatiquement à jour le sous-domaine que vous avez choisi pour qu'il pointe toujours vers votre IP actuelle, éliminant ainsi les problèmes de connectivité. Le service est entièrement gratuit, ne nécessite aucune carte de crédit et sert de manière fiable la communauté de l'auto-hébergement depuis plus d'une décennie. Grâce à sa configuration simple et à son infrastructure robuste, DuckDNS est devenu la solution DDNS standard pour les laboratoires domestiques, les projets Raspberry Pi et les serveurs personnels.

Cas d'utilisation courants

Les administrateurs de laboratoires domestiques utilisent DuckDNS pour maintenir un accès constant à leurs serveurs et services, quelles que soient les modifications d'IP de leur FAI. Les auto-hébergeurs s'appuient sur ce service pour s'assurer que leurs serveurs multimédias, leurs partages de fichiers et leurs systèmes domotiques restent accessibles à distance. Les travailleurs à distance l'exploitent pour l'accès VPN aux réseaux domestiques sans adresses IP statiques coûteuses. Les développeurs d'appareils IoT l'utilisent pour fournir des points d'accès cohérents pour les intégrations de maisons intelligentes et les projets personnalisés. Les hébergeurs de serveurs de jeux l'utilisent pour maintenir des adresses de connexion stables pour les serveurs multijoueurs.

Fonctionnalités clés

Enregistrement gratuit de sous-domaine sous duckdns.org

Mises à jour automatiques d'adresses IP via une API simple

Prise en charge d'IPv4 et d'IPv6

Plusieurs sous-domaines par compte

Client léger avec une utilisation minimale des ressources

Intervalles de mise à jour flexibles

Accès HTTPS grâce à la compatibilité Let's Encrypt

Aucune limite d'enregistrement ni frais cachés

Prise en charge de Linux, Windows, macOS et Docker

Configuration persistante après les redémarrages

Notifications par e-mail pour les changements d'IP (facultatif)

Compatible avec tous les principaux proxys inverses

Pourquoi déployer DuckDNS sur un VPS Hostinger

Le déploiement de DuckDNS sur un VPS Hostinger assure des mises à jour DDNS continues même si votre réseau domestique subit des temps d'arrêt ou des pannes de courant. L'environnement VPS offre un fonctionnement fiable et permanent garantissant que vos domaines restent à jour 24h/24 et 7j/7, une connectivité réseau de niveau entreprise pour une communication API cohérente avec les serveurs DuckDNS, et une infrastructure redondante empêchant les échecs de mise à jour. Vous bénéficiez d'intervalles de mise à jour prévisibles non affectés par l'instabilité du réseau domestique, d'une gestion centralisée de plusieurs domaines à partir d'un seul emplacement, et de la capacité à coordonner les mises à jour DDNS avec d'autres services fonctionnant sur votre VPS. L'environnement d'hébergement professionnel garantit que votre service DNS dynamique reste opérationnel quelles que soient les conditions de l'infrastructure locale.