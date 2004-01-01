DuckDNS, ev ağlarına ve kendi barındırdığı hizmetlere güvenilir erişim sağlamak için dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından güvenilen önde gelen ücretsiz dinamik DNS hizmetidir. Çoğu ev internet bağlantısında IP adresleri değiştiği için DuckDNS, seçtiğiniz alt alanı her zaman mevcut IP adresinize işaret edecek şekilde otomatik olarak günceller ve bağlantı sorunlarını ortadan kaldırır. Hizmet tamamen ücretsizdir, kredi kartı gerektirmez ve on yılı aşkın süredir kendi barındırma topluluğuna güvenilir bir şekilde hizmet vermektedir. Basit kurulumu ve sağlam altyapısı sayesinde DuckDNS, ev laboratuvarları, Raspberry Pi projeleri ve kişisel sunucular için standart DDNS çözümü haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Alanları

Ev laboratuvarı yöneticileri, ISS IP değişikliklerinden bağımsız olarak sunucularına ve hizmetlerine sürekli erişimi sürdürmek için DuckDNS kullanır. Kendi barındırma yapanlar, medya sunucularının, dosya paylaşımlarının ve ev otomasyon sistemlerinin uzaktan erişilebilir kalmasını sağlamak için buna güvenir. Uzaktan çalışanlar, pahalı statik IP adresleri olmadan ev ağlarına VPN erişimi için bundan yararlanır. IoT cihaz geliştiricileri, akıllı ev entegrasyonları ve özel projeler için tutarlı uç noktalar sağlamak amacıyla bunu kullanır. Oyun sunucusu sahipleri, çok oyunculu sunucular için kararlı bağlantı adreslerini sürdürmek amacıyla bundan faydalanır.

Temel Özellikler

duckdns.org altında ücretsiz alt alan adı kaydı

Basit API aracılığıyla otomatik IP adresi güncellemeleri

IPv4 ve IPv6 desteği

Hesap başına birden fazla alt alan adı

Minimum kaynak kullanımıyla hafif istemci

Esnek güncelleme aralıkları

Let's Encrypt uyumluluğu aracılığıyla HTTPS erişimi

Kayıt sınırı veya gizli ücret yok

Linux, Windows, macOS ve Docker desteği

Yeniden başlatmalar arasında kalıcı yapılandırma

IP değişiklikleri için e-posta bildirimleri (isteğe bağlı)

Tüm büyük ters proxy'lerle uyumlu

DuckDNS'i Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız?

DuckDNS'i Hostinger VPS'e dağıtmak, ev ağınızda kesinti veya elektrik kesintileri yaşansa bile sürekli DDNS güncellemeleri sağlar. VPS ortamı, alan adlarınızın 7/24 güncel kalmasını garanti eden güvenilir, her zaman açık bir çalışma sunar; DuckDNS sunucularıyla tutarlı API iletişimi için kurumsal düzeyde ağ bağlantısı ve güncelleme hatalarını önleyen yedekli altyapı sağlar. Ev ağı kararsızlığından etkilenmeyen öngörülebilir güncelleme aralıklarından, birden fazla alan adının tek bir konumdan merkezi yönetiminden ve DDNS güncellemelerini VPS'inizde çalışan diğer hizmetlerle koordine etme yeteneğinden faydalanırsınız. Profesyonel hosting ortamı, dinamik DNS hizmetinizin yerel altyapı koşullarından bağımsız olarak çalışır durumda kalmasını sağlar.