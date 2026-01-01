DuckDNS — це провідний безкоштовний сервіс динамічних DNS, якому довіряють мільйони користувачів по всьому світу для забезпечення надійного доступу до домашніх мереж та самостійно розміщених сервісів. Оскільки IP-адреси змінюються у більшості домашніх інтернет-з'єднань, DuckDNS автоматично оновлює обраний вами субдомен, щоб він завжди вказував на вашу поточну IP-адресу, усуваючи проблеми з підключенням. Сервіс є повністю безкоштовним, не вимагає кредитної картки та надійно служить спільноті самостійного хостингу вже понад десять років. Завдяки простому налаштуванню та надійній інфраструктурі DuckDNS став стандартним DDNS-рішенням для домашніх лабораторій, проєктів Raspberry Pi та персональних серверів.

Поширені випадки використання

Адміністратори домашніх лабораторій використовують DuckDNS для підтримки постійного доступу до своїх серверів та сервісів незалежно від змін IP-адрес провайдера. Самостійні хостери покладаються на нього, щоб їхні медіасервери, спільні файли та системи домашньої автоматизації залишалися доступними віддалено. Віддалені працівники використовують його для VPN-доступу до домашніх мереж без дорогих статичних IP-адрес. Розробники пристроїв IoT використовують його для забезпечення послідовних кінцевих точок для інтеграції розумного будинку та індивідуальних проєктів. Хостери ігрових серверів використовують його для підтримки стабільних адрес підключення для багатокористувацьких серверів.

Ключові функції

Безкоштовна реєстрація субдоменів на duckdns.org

Автоматичне оновлення IP-адрес через простий API

Підтримка IPv4 та IPv6

Кілька субдоменів на один обліковий запис

Легкий клієнт з мінімальним використанням ресурсів

Гнучкі інтервали оновлення

Доступ HTTPS через сумісність з Let's Encrypt

Без обмежень на реєстрацію та прихованих платежів

Підтримка Linux, Windows, macOS та Docker

Постійна конфігурація після перезавантажень

Сповіщення електронною поштою про зміни IP (необов'язково)

Сумісний з усіма основними зворотними проксі-серверами

Чому варто розгорнути DuckDNS на Hostinger VPS

Розгортання DuckDNS на Hostinger VPS забезпечує безперервне оновлення DDNS, навіть якщо ваша домашня мережа зазнає простоїв або відключень електроенергії. Середовище VPS забезпечує надійну цілодобову роботу, гарантуючи, що ваші домени залишатимуться оновленими 24/7, мережеве підключення корпоративного рівня для стабільного зв'язку API із серверами DuckDNS, та надлишкову інфраструктуру, що запобігає збоям оновлень. Ви отримуєте переваги від передбачуваних інтервалів оновлення, на які не впливає нестабільність домашньої мережі, централізованого управління кількома доменами з одного місця, та можливості координувати оновлення DDNS з іншими сервісами, що працюють на вашому VPS. Професійне хостингове середовище гарантує, що ваш сервіс динамічних DNS залишатиметься працездатним незалежно від умов локальної інфраструктури.