DuckDNS是领先的免费动态DNS服务，受到全球数百万用户的信赖，用于维护对家庭网络和自托管服务的可靠访问。由于大多数住宅互联网连接的IP地址会发生变化，DuckDNS会自动更新您选择的子域名，始终指向您当前的IP，从而消除连接问题。该服务完全免费，无需信用卡，并且十多年来一直可靠地服务于自托管社区。凭借其简单的设置和强大的基础设施，DuckDNS已成为家庭实验室、树莓派项目和个人服务器的标准DDNS解决方案。

常见用例

家庭实验室管理员使用DuckDNS来保持对其服务器和服务的持续访问，无论ISP IP如何变化。自托管用户依赖它来确保他们的媒体服务器、文件共享和家庭自动化系统可以远程访问。远程工作者利用它进行VPN访问家庭网络，无需昂贵的静态IP地址。物联网设备开发者使用它为智能家居集成和自定义项目提供一致的端点。游戏服务器主机利用它为多人游戏服务器维护稳定的连接地址。

主要功能

在duckdns.org下免费注册子域名

通过简单的API自动更新IP地址

支持IPv4和IPv6

每个账户支持多个子域名

轻量级客户端，资源占用极少

灵活的更新间隔

通过Let's Encrypt兼容性实现HTTPS访问

无注册限制或隐藏费用

支持Linux、Windows、macOS和Docker

重启后配置持久化

IP更改的电子邮件通知（可选）

兼容所有主流反向代理

为何在Hostinger VPS上部署DuckDNS

在Hostinger VPS上部署DuckDNS可确保DDNS持续更新，即使您的家庭网络遇到停机或断电。VPS环境提供可靠的始终在线运行，保证您的域名24/7保持更新；企业级网络连接，用于与DuckDNS服务器进行一致的API通信；以及冗余基础设施，防止更新失败。您将受益于不受家庭网络不稳定影响的可预测更新间隔，从一个位置集中管理多个域名，以及协调DDNS更新与在您的VPS上运行的其他服务的能力。专业的托管环境确保您的动态DNS服务无论本地基础设施条件如何都能保持运行。