AstrBot — це багатофункціональна платформа чат-ботів з відкритим вихідним кодом, яка має понад 25 000 зірок на GitHub і поєднує великі мовні моделі з популярними програмами для обміну повідомленнями. Вона надає єдину структуру для розгортання розмовного ШІ на таких платформах, як Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu та LINE. Завдяки вбудованій підтримці мультимодальних розмов, агентів, баз знань та процвітаючої екосистеми з понад 1000 плагінів спільноти, AstrBot став одним з найпопулярніших доступних фреймворків чат-ботів з відкритим вихідним кодом.

Поширені випадки використання

Розробники та ентузіасти ШІ використовують AstrBot для створення персональних ШІ-помічників, які працюють на всіх їхніх платформах обміну повідомленнями з єдиного розгортання. Команди обслуговування клієнтів розгортають його як інтелектуального бота підтримки, який використовує бази знань компанії для автоматичної відповіді на запитання. Корпоративні команди створюють внутрішніх ботів для підвищення продуктивності, які інтегруються з інструментами робочого процесу за допомогою MCP та можливостей агентів. Менеджери спільнот використовують AstrBot для модерації та покращення групових чатів за допомогою функцій на основі ШІ, автоматичних відповідей та індивідуальної функціональності плагінів.

Ключові функції

Підтримка обміну повідомленнями на кількох платформах: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE та інші

Вбудований WebUI для легкої конфігурації, керування плагінами та моніторингу в реальному часі

Пісочниця агентів для безпечного, ізольованого виконання коду в розмовах

Інтеграція з базами знань для контекстно-орієнтованих відповідей ШІ

Підтримка MCP (Model Context Protocol) для розширеного використання інструментів та робочих процесів агентів

Понад 1000 плагінів спільноти з встановленням в один клік з маркетплейсу плагінів

Підтримка мультимодальних розмов, включаючи текст, зображення та голос

Інтеграція з постачальниками LLM та платформами агентів, такими як Dify, Coze та Alibaba Cloud

Інтернаціоналізація (i18n) з підтримкою багатомовного інтерфейсу

Легке сховище SQLite без зовнішніх залежностей від баз даних

Чому варто розгорнути AstrBot на Hostinger VPS

Запуск AstrBot на Hostinger VPS надає вам виділену, завжди активну платформу чат-ботів з повним контролем над вашими даними та конфігураціями. На відміну від спільного хостингу або безсерверних рішень, VPS забезпечує постійні з'єднання, необхідні для інтеграції обміну повідомленнями в реальному часі, та обчислювальні ресурси для взаємодії з LLM. З Hostinger VPS ваш екземпляр AstrBot працює 24/7 з низькою затримкою, гарантуючи миттєву відповідь ваших чат-ботів на всіх підключених платформах. Ізольоване середовище також означає, що ваші ключі API, дані розмов та бази знань залишаються приватними та безпечними під вашим повним контролем.