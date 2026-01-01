AstrBot هي منصة روبوت محادثة مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، حصدت أكثر من 25,000 نجمة على GitHub، وتربط نماذج اللغة الكبيرة بتطبيقات المراسلة الشائعة. توفر إطار عمل موحدًا لنشر الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر منصات مثل Telegram وDiscord وSlack وWeChat وQQ وDingTalk وFeishu وLINE. بفضل الدعم المدمج للمحادثات متعددة الوسائط والوكلاء وقواعد المعرفة ونظام بيئي مزدهر يضم أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية، أصبح AstrBot أحد أشهر أطر عمل روبوتات المحادثة مفتوحة المصدر المتاحة.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم المطورون وعشاق الذكاء الاصطناعي AstrBot لإنشاء رفقاء ذكاء اصطناعي شخصيين يعملون عبر جميع منصات المراسلة الخاصة بهم من نشر واحد. تنشر فرق خدمة العملاء AstrBot كروبوت دعم ذكي يستفيد من قواعد معرفة الشركة للإجابة على الأسئلة تلقائيًا. تبني فرق المؤسسات روبوتات إنتاجية داخلية تتكامل مع أدوات سير العمل من خلال إمكانيات MCP والوكلاء. يستخدم مدراء المجتمعات AstrBot لإدارة وتحسين الدردشات الجماعية بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي واستجابات آلية ووظائف إضافات مخصصة.

الميزات الرئيسية

دعم المراسلة متعدد المنصات: Telegram وDiscord وSlack وWeChat وQQ وDingTalk وFeishu وLINE والمزيد

واجهة مستخدم ويب (WebUI) مدمجة لسهولة التكوين وإدارة الإضافات والمراقبة في الوقت الفعلي

بيئة اختبار الوكيل (Agent sandbox) لتنفيذ التعليمات البرمجية الآمن والمعزول ضمن المحادثات

تكامل قواعد المعرفة لاستجابات الذكاء الاصطناعي الواعية بالسياق

دعم MCP (بروتوكول سياق النموذج) لاستخدام الأدوات المتقدمة وسير عمل الوكلاء

أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية مع تثبيت بنقرة واحدة من سوق الإضافات

دعم المحادثات متعددة الوسائط بما في ذلك النصوص والصور والصوت

التكامل مع مزودي LLM ومنصات الوكلاء مثل Dify وCoze وAlibaba Cloud

التدويل (i18n) مع دعم واجهة متعددة اللغات

تخزين SQLite خفيف الوزن بدون تبعيات قاعدة بيانات خارجية

لماذا تنشر AstrBot على Hostinger VPS

يمنحك تشغيل AstrBot على Hostinger VPS منصة روبوت محادثة مخصصة ودائمة التشغيل مع تحكم كامل في بياناتك وتكويناتك. على عكس الاستضافة المشتركة أو الحلول بدون خادم، يوفر VPS الاتصالات المستمرة اللازمة لتكاملات المراسلة في الوقت الفعلي والموارد الحاسوبية لتفاعلات LLM. مع Hostinger VPS، تعمل نسخة AstrBot الخاصة بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بزمن انتقال منخفض، مما يضمن استجابة روبوتات المحادثة الخاصة بك فورًا عبر جميع المنصات المتصلة. البيئة المعزولة تعني أيضًا أن مفاتيح API وبيانات المحادثة وقواعد المعرفة الخاصة بك تظل خاصة وآمنة تحت سيطرتك الكاملة.