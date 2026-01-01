AstrBot
AstrBot is an open-source multi-platform AI chatbot framework
About AstrBot
AstrBot ایک فیچر سے بھرپور، اوپن سورس چیٹ بوٹ پلیٹ فارم ہے جس کے 25,000 سے زیادہ گٹ ہب اسٹارز ہیں جو بڑے لینگویج ماڈلز اور مقبول میسجنگ ایپلیکیشنز کو جوڑتا ہے۔ یہ ٹیلی گرام، ڈسکارڈ، سلیک، وی چیٹ، کیو کیو، ڈنگ ٹاک، فیشو، اور لائن جیسے پلیٹ فارمز پر کنورسیشنل AI کو تعینات کرنے کے لیے ایک متحد فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ ملٹی موڈل گفتگو، ایجنٹس، نالج بیسز، اور 1,000 سے زیادہ کمیونٹی پلگ انز کے ایک فروغ پزیر ایکو سسٹم کے لیے بلٹ ان سپورٹ کے ساتھ، AstrBot دستیاب سب سے مقبول اوپن سورس چیٹ بوٹ فریم ورکس میں سے ایک بن گیا ہے۔
عام استعمال کے معاملات
ڈویلپرز اور AI کے شوقین افراد AstrBot کا استعمال ذاتی AI ساتھی بنانے کے لیے کرتے ہیں جو ان کے تمام میسجنگ پلیٹ فارمز پر ایک ہی تعیناتی سے کام کرتے ہیں۔ کسٹمر سروس ٹیمیں اسے ایک ذہین سپورٹ بوٹ کے طور پر تعینات کرتی ہیں جو کمپنی کے نالج بیسز کا فائدہ اٹھا کر سوالات کا خود بخود جواب دیتا ہے۔ انٹرپرائز ٹیمیں اندرونی پیداواری بوٹس بناتی ہیں جو MCP اور ایجنٹ کی صلاحیتوں کے ذریعے ورک فلو ٹولز کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ کمیونٹی مینیجرز AstrBot کا استعمال AI سے چلنے والی خصوصیات، خودکار جوابات، اور کسٹم پلگ ان فعالیت کے ساتھ گروپ چیٹس کو ماڈریٹ اور بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔
اہم خصوصیات
- ملٹی پلیٹ فارم میسجنگ سپورٹ: ٹیلی گرام، ڈسکارڈ، سلیک، وی چیٹ، کیو کیو، ڈنگ ٹاک، فیشو، لائن، اور مزید
- آسان کنفیگریشن، پلگ ان مینجمنٹ، اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے لیے بلٹ ان WebUI
- گفتگو کے اندر محفوظ، الگ تھلگ کوڈ ایگزیکیوشن کے لیے ایجنٹ سینڈ باکس
- کانٹیکسٹ سے آگاہ AI جوابات کے لیے نالج بیس انٹیگریشن
- ایڈوانسڈ ٹول کے استعمال اور ایجنٹ ورک فلوز کے لیے MCP (ماڈل کانٹیکسٹ پروٹوکول) سپورٹ
- پلگ ان مارکیٹ پلیس سے ایک کلک کی تنصیب کے ساتھ 1,000 سے زیادہ کمیونٹی پلگ انز
- ٹیکسٹ، تصاویر، اور آواز سمیت ملٹی موڈل گفتگو کی حمایت
- LLM فراہم کنندگان اور ایجنٹ پلیٹ فارمز جیسے Dify، Coze، اور Alibaba Cloud کے ساتھ انٹیگریشن
- ملٹی لینگویج انٹرفیس سپورٹ کے ساتھ انٹرنیشنلائزیشن (i18n)
- کوئی بیرونی ڈیٹا بیس انحصار کے بغیر ہلکا پھلکا SQLite اسٹوریج
Hostinger VPS پر AstrBot کو کیوں تعینات کریں
Hostinger VPS پر AstrBot چلانے سے آپ کو اپنے ڈیٹا اور کنفیگریشنز پر مکمل کنٹرول کے ساتھ ایک وقف شدہ، ہمیشہ آن چیٹ بوٹ پلیٹ فارم ملتا ہے۔ مشترکہ ہوسٹنگ یا سرور لیس حلوں کے برعکس، ایک VPS ریئل ٹائم میسجنگ انٹیگریشنز کے لیے درکار مستقل کنکشنز اور LLM تعاملات کے لیے کمپیوٹیشنل وسائل فراہم کرتا ہے۔ Hostinger VPS کے ساتھ، آپ کا AstrBot انسٹنس 24/7 کم لیٹنسی کے ساتھ چلتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے چیٹ بوٹس تمام منسلک پلیٹ فارمز پر فوری جواب دیں۔ الگ تھلگ ماحول کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی API کیز، گفتگو کا ڈیٹا، اور نالج بیسز آپ کے مکمل کنٹرول میں نجی اور محفوظ رہتے ہیں۔
