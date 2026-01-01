AstrBot
AstrBot è un framework open source multipiattaforma per chatbot AI.
Seleziona il piano VPS da distribuire AstrBot
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
Informazioni su AstrBot
AstrBot è una piattaforma chatbot open source ricca di funzionalità, con oltre 25.000 stelle su GitHub, che collega i modelli linguistici di grandi dimensioni e le applicazioni di messaggistica più diffuse. Fornisce un framework unificato per l'implementazione dell'AI conversazionale su piattaforme come Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Con il supporto integrato per conversazioni multimodali, agenti, basi di conoscenza e un fiorente ecosistema di oltre 1.000 plugin della community, AstrBot è diventato uno dei framework chatbot open source più popolari disponibili.
Casi d'uso comuni
Sviluppatori e appassionati di AI utilizzano AstrBot per creare assistenti AI personali che funzionano su tutte le loro piattaforme di messaggistica da un'unica implementazione. I team di assistenza clienti lo implementano come un bot di supporto intelligente che sfrutta le basi di conoscenza aziendali per rispondere automaticamente alle domande. I team aziendali creano bot di produttività interni che si integrano con gli strumenti di workflow tramite MCP e le funzionalità degli agenti. I gestori di community utilizzano AstrBot per moderare e migliorare le chat di gruppo con funzionalità basate sull'AI, risposte automatizzate e funzionalità di plugin personalizzate.
Caratteristiche principali
- Supporto per la messaggistica multi-piattaforma: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e altro ancora
- WebUI integrata per una facile configurazione, gestione dei plugin e monitoraggio in tempo reale
- Sandbox per agenti per un'esecuzione sicura e isolata del codice all'interno delle conversazioni
- Integrazione della base di conoscenza per risposte AI contestualmente consapevoli
- Supporto MCP (Model Context Protocol) per l'uso avanzato di strumenti e workflow degli agenti
- Oltre 1.000 plugin della community con installazione con un clic dal marketplace dei plugin
- Supporto per conversazioni multimodali, inclusi testo, immagini e voce
- Integrazione con fornitori LLM e piattaforme di agenti come Dify, Coze e Alibaba Cloud
- Internazionalizzazione (i18n) con supporto per interfacce multilingue
- Archiviazione SQLite leggera senza dipendenze da database esterni
Perché implementare AstrBot su Hostinger VPS
L'esecuzione di AstrBot su un VPS Hostinger ti offre una piattaforma chatbot dedicata e sempre attiva con il pieno controllo sui tuoi dati e configurazioni. A differenza dell'hosting condiviso o delle soluzioni serverless, un VPS fornisce le connessioni persistenti necessarie per le integrazioni di messaggistica in tempo reale e le risorse computazionali per le interazioni LLM. Con Hostinger VPS, la tua istanza AstrBot funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con bassa latenza, garantendo che i tuoi chatbot rispondano istantaneamente su tutte le piattaforme connesse. L'ambiente isolato significa anche che le tue chiavi API, i dati delle conversazioni e le basi di conoscenza rimangono privati e sicuri sotto il tuo completo controllo.
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