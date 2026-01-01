AstrBot è una piattaforma chatbot open source ricca di funzionalità, con oltre 25.000 stelle su GitHub, che collega i modelli linguistici di grandi dimensioni e le applicazioni di messaggistica più diffuse. Fornisce un framework unificato per l'implementazione dell'AI conversazionale su piattaforme come Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu e LINE. Con il supporto integrato per conversazioni multimodali, agenti, basi di conoscenza e un fiorente ecosistema di oltre 1.000 plugin della community, AstrBot è diventato uno dei framework chatbot open source più popolari disponibili.

Casi d'uso comuni

Sviluppatori e appassionati di AI utilizzano AstrBot per creare assistenti AI personali che funzionano su tutte le loro piattaforme di messaggistica da un'unica implementazione. I team di assistenza clienti lo implementano come un bot di supporto intelligente che sfrutta le basi di conoscenza aziendali per rispondere automaticamente alle domande. I team aziendali creano bot di produttività interni che si integrano con gli strumenti di workflow tramite MCP e le funzionalità degli agenti. I gestori di community utilizzano AstrBot per moderare e migliorare le chat di gruppo con funzionalità basate sull'AI, risposte automatizzate e funzionalità di plugin personalizzate.

Caratteristiche principali

Supporto per la messaggistica multi-piattaforma: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE e altro ancora

WebUI integrata per una facile configurazione, gestione dei plugin e monitoraggio in tempo reale

Sandbox per agenti per un'esecuzione sicura e isolata del codice all'interno delle conversazioni

Integrazione della base di conoscenza per risposte AI contestualmente consapevoli

Supporto MCP (Model Context Protocol) per l'uso avanzato di strumenti e workflow degli agenti

Oltre 1.000 plugin della community con installazione con un clic dal marketplace dei plugin

Supporto per conversazioni multimodali, inclusi testo, immagini e voce

Integrazione con fornitori LLM e piattaforme di agenti come Dify, Coze e Alibaba Cloud

Internazionalizzazione (i18n) con supporto per interfacce multilingue

Archiviazione SQLite leggera senza dipendenze da database esterni

Perché implementare AstrBot su Hostinger VPS

L'esecuzione di AstrBot su un VPS Hostinger ti offre una piattaforma chatbot dedicata e sempre attiva con il pieno controllo sui tuoi dati e configurazioni. A differenza dell'hosting condiviso o delle soluzioni serverless, un VPS fornisce le connessioni persistenti necessarie per le integrazioni di messaggistica in tempo reale e le risorse computazionali per le interazioni LLM. Con Hostinger VPS, la tua istanza AstrBot funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con bassa latenza, garantendo che i tuoi chatbot rispondano istantaneamente su tutte le piattaforme connesse. L'ambiente isolato significa anche che le tue chiavi API, i dati delle conversazioni e le basi di conoscenza rimangono privati e sicuri sotto il tuo completo controllo.