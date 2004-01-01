AstrBotは、25,000以上のGitHubスターを持つ機能豊富なオープンソースのチャットボットプラットフォームで、大規模言語モデルと人気のメッセージングアプリケーションを繋ぎます。Telegram、Discord、Slack、WeChat、QQ、DingTalk、Feishu、LINEなどのプラットフォームで会話型AIを展開するための統合フレームワークを提供します。マルチモーダル会話、エージェント、ナレッジベース、そして1,000以上のコミュニティプラグインからなる活発なエコシステムを内蔵しており、AstrBotは最も人気のあるオープンソースのチャットボットフレームワークの一つとなっています。

一般的なユースケース

開発者やAI愛好家は、単一のデプロイメントからすべてのメッセージングプラットフォームで動作するパーソナルAIコンパニオンを作成するためにAstrBotを使用しています。カスタマーサービスチームは、企業のナレッジベースを活用して質問に自動で回答するインテリジェントなサポートボットとして展開しています。エンタープライズチームは、MCPとエージェント機能を介してワークフローツールと統合する社内生産性ボットを構築しています。コミュニティマネージャーは、AI搭載機能、自動応答、カスタムプラグイン機能でグループチャットをモデレートし、強化するためにAstrBotを使用しています。

主な機能

マルチプラットフォームメッセージング対応：Telegram、Discord、Slack、WeChat、QQ、DingTalk、Feishu、LINEなど

簡単な設定、プラグイン管理、リアルタイム監視のための組み込みWebUI

会話内での安全で隔離されたコード実行のためのエージェントサンドボックス

コンテキストを認識したAI応答のためのナレッジベース統合

高度なツール使用とエージェントワークフローのためのMCP（Model Context Protocol）サポート

プラグインマーケットプレイスからワンクリックでインストールできる1,000以上のコミュニティプラグイン

テキスト、画像、音声を含むマルチモーダル会話対応

Dify、Coze、Alibaba CloudなどのLLMプロバイダーおよびエージェントプラットフォームとの統合

多言語インターフェース対応の国際化（i18n）

外部データベースに依存しない軽量なSQLiteストレージ

Hostinger VPSにAstrBotをデプロイする理由

Hostinger VPSでAstrBotを実行すると、データと設定を完全に制御できる、専用の常時稼働チャットボットプラットフォームが手に入ります。共有ホスティングやサーバーレスソリューションとは異なり、VPSはリアルタイムメッセージング統合に必要な永続的な接続と、LLMインタラクションのための計算リソースを提供します。Hostinger VPSを使用すると、AstrBotインスタンスは低遅延で24時間365日稼働し、接続されているすべてのプラットフォームでチャットボットが即座に応答することを保証します。隔離された環境は、APIキー、会話データ、ナレッジベースが完全に制御下でプライベートかつ安全に保たれることも意味します。