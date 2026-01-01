AstrBot

অ্যাস্ট্রবট একটি ওপেন-সোর্স মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম এআই চ্যাটবট ফ্রেমওয়ার্ক

AstrBot স্থাপনের জন্য VPS প্ল্যান বেছে নিন

KVM 2
2 vCPU কোর
8 GB RAM
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 TB ব্যান্ডউইথ
1,099.00 /মাস

৳1,639.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।

AstrBot সম্পর্কে

AstrBot হলো একটি ফিচার-সমৃদ্ধ, ওপেন-সোর্স চ্যাটবট প্ল্যাটফর্ম যার ২৫,০০০-এর বেশি GitHub স্টার রয়েছে যা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এবং জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। এটি Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, এবং LINE-এর মতো প্ল্যাটফর্ম জুড়ে কনভারসেশনাল AI ডেপ্লয় করার জন্য একটি সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক প্রদান করে। মাল্টিমোডাল কনভারসেশন, এজেন্ট, নলেজ বেস এবং ১,০০০-এর বেশি কমিউনিটি প্লাগইনের একটি সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেমের জন্য বিল্ট-ইন সাপোর্ট সহ, AstrBot উপলব্ধ সবচেয়ে জনপ্রিয় ওপেন-সোর্স চ্যাটবট ফ্রেমওয়ার্কগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছে।

সাধারণ ব্যবহার ক্ষেত্র

ডেভেলপার এবং AI উৎসাহীরা AstrBot ব্যবহার করে ব্যক্তিগত AI কম্প্যানিয়ন তৈরি করে যা একটি সিঙ্গেল ডেপ্লয়মেন্ট থেকে তাদের সমস্ত মেসেজিং প্ল্যাটফর্মে কাজ করে। কাস্টমার সার্ভিস টিমগুলো এটিকে একটি ইন্টেলিজেন্ট সাপোর্ট বট হিসেবে ডেপ্লয় করে যা কোম্পানির নলেজ বেস ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেয়। এন্টারপ্রাইজ টিমগুলো ইন্টারনাল প্রোডাক্টিভিটি বট তৈরি করে যা MCP এবং এজেন্ট ক্ষমতার মাধ্যমে ওয়ার্কফ্লো টুলগুলির সাথে ইন্টিগ্রেট হয়। কমিউনিটি ম্যানেজাররা AI-চালিত ফিচার, স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া এবং কাস্টম প্লাগইন ফাংশনালিটি সহ গ্রুপ চ্যাটগুলি মডারেট এবং উন্নত করতে AstrBot ব্যবহার করে।

মূল ফিচারসমূহ

  • মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম মেসেজিং সাপোর্ট: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, এবং আরও অনেক কিছু
  • সহজ কনফিগারেশন, প্লাগইন ম্যানেজমেন্ট এবং রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের জন্য বিল্ট-ইন WebUI
  • কথোপকথনের মধ্যে নিরাপদ, আইসোলেটেড কোড এক্সিকিউশনের জন্য এজেন্ট স্যান্ডবক্স
  • কন্টেক্সট-অ্যাওয়্যার AI প্রতিক্রিয়ার জন্য নলেজ বেস ইন্টিগ্রেশন
  • অ্যাডভান্সড টুল ব্যবহার এবং এজেন্ট ওয়ার্কফ্লোর জন্য MCP (Model Context Protocol) সাপোর্ট
  • প্লাগইন মার্কেটপ্লেস থেকে এক-ক্লিকে ইনস্টলেশন সহ ১,০০০-এর বেশি কমিউনিটি প্লাগইন
  • টেক্সট, ইমেজ এবং ভয়েস সহ মাল্টিমোডাল কনভারসেশন সাপোর্ট
  • LLM প্রোভাইডার এবং Dify, Coze, এবং Alibaba Cloud-এর মতো এজেন্ট প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে ইন্টিগ্রেশন
  • মাল্টি-ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারফেস সাপোর্ট সহ ইন্টারন্যাশনালাইজেশন (i18n)
  • কোনো এক্সটারনাল ডাটাবেস নির্ভরতা ছাড়াই লাইটওয়েট SQLite স্টোরেজ

Hostinger VPS-এ AstrBot ডেপ্লয় করার কারণ

Hostinger VPS-এ AstrBot চালানো আপনাকে আপনার ডেটা এবং কনফিগারেশনের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সহ একটি ডেডিকেটেড, সর্বদা-সক্রিয় চ্যাটবট প্ল্যাটফর্ম দেয়। শেয়ার্ড হোস্টিং বা সার্ভারলেস সলিউশনের বিপরীতে, একটি VPS রিয়েল-টাইম মেসেজিং ইন্টিগ্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পার্সিস্টেন্ট কানেকশন এবং LLM ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য কম্পিউটেশনাল রিসোর্স প্রদান করে। Hostinger VPS-এর মাধ্যমে, আপনার AstrBot ইনস্ট্যান্স কম ল্যাটেন্সির সাথে ২৪/৭ চলে, যা নিশ্চিত করে যে আপনার চ্যাটবটগুলি সমস্ত সংযুক্ত প্ল্যাটফর্মে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। আইসোলেটেড পরিবেশের অর্থ হল আপনার API কী, কথোপকথনের ডেটা এবং নলেজ বেস আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিগত এবং সুরক্ষিত থাকে।

