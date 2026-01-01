AstrBot

AstrBot

AstrBot adalah framework AI chatbot multi-platform open-source

Tentang AstrBot

AstrBot adalah platform chatbot open-source yang kaya fitur dengan lebih dari 25.000 bintang GitHub yang menjembatani model bahasa besar (large language models) dan aplikasi pesan populer. Ini menyediakan kerangka kerja terpadu untuk menerapkan AI percakapan di berbagai platform seperti Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, dan LINE. Dengan dukungan bawaan untuk percakapan multimodal, agen, basis pengetahuan, dan ekosistem yang berkembang pesat dengan lebih dari 1.000 plugin komunitas, AstrBot telah menjadi salah satu kerangka kerja chatbot open-source paling populer yang tersedia.

Kasus Penggunaan Umum

Developer dan penggemar AI menggunakan AstrBot untuk membuat pendamping AI pribadi yang berfungsi di semua platform pesan mereka dari satu deployment. Tim customer service menerapkannya sebagai bot dukungan cerdas yang memanfaatkan basis pengetahuan perusahaan untuk menjawab pertanyaan secara otomatis. Tim perusahaan membangun bot produktivitas internal yang terintegrasi dengan tool alur kerja melalui MCP dan kemampuan agen. Manajer komunitas menggunakan AstrBot untuk memoderasi dan meningkatkan obrolan grup dengan fitur bertenaga AI, respons otomatis, dan fungsionalitas plugin kustom.

Fitur Utama

  • Dukungan pesan multi-platform: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, dan lainnya
  • WebUI bawaan untuk konfigurasi mudah, manajemen plugin, dan pemantauan real-time
  • Sandbox agen untuk eksekusi kode yang aman dan terisolasi dalam percakapan
  • Integrasi basis pengetahuan untuk respons AI yang peka konteks
  • Dukungan MCP (Model Context Protocol) untuk penggunaan tool canggih dan alur kerja agen
  • Lebih dari 1.000 plugin komunitas dengan instalasi sekali klik dari marketplace plugin
  • Dukungan percakapan multimodal termasuk teks, gambar, dan suara
  • Integrasi dengan penyedia LLM dan platform agen seperti Dify, Coze, dan Alibaba Cloud
  • Internasionalisasi (i18n) dengan dukungan antarmuka multi-bahasa
  • Penyimpanan SQLite ringan tanpa dependensi database eksternal

Mengapa menerapkan AstrBot di Hostinger VPS

Menjalankan AstrBot di Hostinger VPS memberi Anda platform chatbot khusus yang selalu aktif dengan kontrol penuh atas data dan konfigurasi Anda. Tidak seperti shared hosting atau solusi serverless, VPS menyediakan koneksi persisten yang diperlukan untuk integrasi pesan real-time dan sumber daya komputasi untuk interaksi LLM. Dengan Hostinger VPS, instance AstrBot Anda berjalan 24/7 dengan latensi rendah, memastikan chatbot Anda merespons secara instan di semua platform yang terhubung. Lingkungan yang terisolasi juga berarti kunci API, data percakapan, dan basis pengetahuan Anda tetap pribadi dan aman di bawah kendali penuh Anda.

Pilih paket VPS untuk deploy AstrBot

KVM 2
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Rp155.900 /bln

Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.

