AstrBot er et åpen kildekode flerplattform AI-chatbot rammeverk

Velg VPS-plan å distribuere AstrBot

KVM 2
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
kr 96,99 /mnd

Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.

Om AstrBot

AstrBot er en funksjonsrik, åpen kildekode chatbot-plattform med over 25 000 GitHub-stjerner som bygger bro mellom store språkmodeller og populære meldingsapplikasjoner. Den tilbyr et enhetlig rammeverk for å distribuere samtale-AI på tvers av plattformer som Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu og LINE. Med innebygd støtte for multimodale samtaler, agenter, kunnskapsbaser og et blomstrende økosystem med over 1 000 fellesskapsplugins, har AstrBot blitt et av de mest populære åpen kildekode chatbot-rammeverkene som er tilgjengelige.

Vanlige bruksområder

Utviklere og AI-entusiaster bruker AstrBot til å lage personlige AI-følgesvenner som fungerer på tvers av alle meldingsplattformene deres fra en enkelt distribusjon. Kundeserviceteam distribuerer den som en intelligent støttebot som utnytter selskapets kunnskapsbaser for å svare på spørsmål automatisk. Bedriftsteam bygger interne produktivitetsboter som integreres med arbeidsflytverktøy gjennom MCP- og agentfunksjoner. Fellesskapsledere bruker AstrBot til å moderere og forbedre gruppechatter med AI-drevne funksjoner, automatiserte svar og tilpasset plugin-funksjonalitet.

Nøkkelfunksjoner

  • Støtte for meldinger på flere plattformer: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE og mer
  • Innebygd Web-grensesnitt for enkel konfigurasjon, plugin-administrasjon og sanntidsovervåking
  • Agent-sandkasse for sikker, isolert kodeutførelse innenfor samtaler
  • Integrasjon av kunnskapsbase for kontekstbevisste AI-svar
  • MCP (Model Context Protocol)-støtte for avansert verktøybruk og agentarbeidsflyter
  • Over 1 000 fellesskapsplugins med ett-klikks installasjon fra plugin-markedsplassen
  • Støtte for multimodale samtaler, inkludert tekst, bilder og stemme
  • Integrasjon med LLM-leverandører og agentplattformer som Dify, Coze og Alibaba Cloud
  • Internasjonalisering (i18n) med støtte for flerspråklig grensesnitt
  • Lettvekts SQLite-lagring uten eksterne databaseavhengigheter

Hvorfor distribuere AstrBot på Hostinger VPS

Å kjøre AstrBot på en Hostinger VPS gir deg en dedikert, alltid-på chatbot-plattform med full kontroll over data og konfigurasjoner. I motsetning til delt hosting eller serverløse løsninger, gir en VPS de vedvarende tilkoblingene som trengs for sanntids meldingsintegrasjoner og beregningsressursene for LLM-interaksjoner. Med Hostinger VPS kjører AstrBot-instansen din 24/7 med lav latens, noe som sikrer at chatbotene dine svarer umiddelbart på tvers av alle tilkoblede plattformer. Det isolerte miljøet betyr også at API-nøklene, samtaledataene og kunnskapsbasene dine forblir private og sikre under din fulle kontroll.

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.