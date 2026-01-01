AstrBot je platforma za chatbot otvorenog koda bogata značajkama, s preko 25.000 zvjezdica na GitHubu, koja premošćuje velike jezične modele i popularne aplikacije za razmjenu poruka. Pruža jedinstveni okvir za implementaciju konverzacijske umjetne inteligencije (AI) na platformama kao što su Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. S ugrađenom podrškom za višemodalne razgovore, agente, baze znanja i naprednim ekosustavom od preko 1.000 dodataka zajednice, AstrBot je postao jedan od najpopularnijih dostupnih okvira za chatbotove otvorenog koda.

Uobičajeni slučajevi upotrebe

Programeri i entuzijasti umjetne inteligencije koriste AstrBot za stvaranje osobnih AI pratitelja koji rade na svim njihovim platformama za razmjenu poruka iz jedne implementacije. Timovi za korisničku podršku implementiraju ga kao inteligentnog bota za podršku koji koristi baze znanja tvrtke za automatsko odgovaranje na pitanja. Korporativni timovi grade interne botove za produktivnost koji se integriraju s alatima za radni tijek putem MCP-a i mogućnosti agenata. Voditelji zajednica koriste AstrBot za moderiranje i poboljšanje grupnih razgovora s AI-pokretanim značajkama, automatiziranim odgovorima i prilagođenom funkcionalnošću dodataka.

Ključne značajke

Podrška za razmjenu poruka na više platformi: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE i više

Ugrađeno web sučelje za jednostavnu konfiguraciju, upravljanje dodacima i praćenje u stvarnom vremenu

Sandbox za agente za sigurno, izolirano izvršavanje koda unutar razgovora

Integracija baze znanja za AI odgovore svjesne konteksta

Podrška za MCP (Model Context Protocol) za naprednu upotrebu alata i radne tijekove agenata

Preko 1.000 dodataka zajednice s instalacijom jednim klikom s tržnice dodataka

Podrška za višemodalne razgovore uključujući tekst, slike i glas

Integracija s pružateljima LLM-a i platformama agenata kao što su Dify, Coze i Alibaba Cloud

Internacionalizacija (i18n) s podrškom za višejezično sučelje

Lagana SQLite pohrana bez vanjskih ovisnosti o bazi podataka

Zašto implementirati AstrBot na Hostinger VPS

Pokretanje AstrBota na Hostinger VPS-u daje vam namjensku, uvijek aktivnu platformu za chatbot s potpunom kontrolom nad vašim podacima i konfiguracijama. Za razliku od dijeljenog hostinga ili rješenja bez poslužitelja, VPS pruža trajne veze potrebne za integracije razmjene poruka u stvarnom vremenu i računalne resurse za interakcije s LLM-om. S Hostinger VPS-om, vaša AstrBot instanca radi 24/7 s niskom latencijom, osiguravajući da vaši chatbotovi trenutno odgovaraju na svim povezanim platformama. Izolirano okruženje također znači da vaši API ključevi, podaci o razgovorima i baze znanja ostaju privatni i sigurni pod vašom potpunom kontrolom.