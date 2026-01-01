AstrBot

AstrBot

AstrBot je open-source okvir za AI chatbotove za više platformi.

O nama AstrBot

AstrBot je platforma za chatbot otvorenog koda bogata značajkama, s preko 25.000 zvjezdica na GitHubu, koja premošćuje velike jezične modele i popularne aplikacije za razmjenu poruka. Pruža jedinstveni okvir za implementaciju konverzacijske umjetne inteligencije (AI) na platformama kao što su Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu i LINE. S ugrađenom podrškom za višemodalne razgovore, agente, baze znanja i naprednim ekosustavom od preko 1.000 dodataka zajednice, AstrBot je postao jedan od najpopularnijih dostupnih okvira za chatbotove otvorenog koda.

Uobičajeni slučajevi upotrebe

Programeri i entuzijasti umjetne inteligencije koriste AstrBot za stvaranje osobnih AI pratitelja koji rade na svim njihovim platformama za razmjenu poruka iz jedne implementacije. Timovi za korisničku podršku implementiraju ga kao inteligentnog bota za podršku koji koristi baze znanja tvrtke za automatsko odgovaranje na pitanja. Korporativni timovi grade interne botove za produktivnost koji se integriraju s alatima za radni tijek putem MCP-a i mogućnosti agenata. Voditelji zajednica koriste AstrBot za moderiranje i poboljšanje grupnih razgovora s AI-pokretanim značajkama, automatiziranim odgovorima i prilagođenom funkcionalnošću dodataka.

Ključne značajke

  • Podrška za razmjenu poruka na više platformi: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE i više
  • Ugrađeno web sučelje za jednostavnu konfiguraciju, upravljanje dodacima i praćenje u stvarnom vremenu
  • Sandbox za agente za sigurno, izolirano izvršavanje koda unutar razgovora
  • Integracija baze znanja za AI odgovore svjesne konteksta
  • Podrška za MCP (Model Context Protocol) za naprednu upotrebu alata i radne tijekove agenata
  • Preko 1.000 dodataka zajednice s instalacijom jednim klikom s tržnice dodataka
  • Podrška za višemodalne razgovore uključujući tekst, slike i glas
  • Integracija s pružateljima LLM-a i platformama agenata kao što su Dify, Coze i Alibaba Cloud
  • Internacionalizacija (i18n) s podrškom za višejezično sučelje
  • Lagana SQLite pohrana bez vanjskih ovisnosti o bazi podataka

Zašto implementirati AstrBot na Hostinger VPS

Pokretanje AstrBota na Hostinger VPS-u daje vam namjensku, uvijek aktivnu platformu za chatbot s potpunom kontrolom nad vašim podacima i konfiguracijama. Za razliku od dijeljenog hostinga ili rješenja bez poslužitelja, VPS pruža trajne veze potrebne za integracije razmjene poruka u stvarnom vremenu i računalne resurse za interakcije s LLM-om. S Hostinger VPS-om, vaša AstrBot instanca radi 24/7 s niskom latencijom, osiguravajući da vaši chatbotovi trenutno odgovaraju na svim povezanim platformama. Izolirano okruženje također znači da vaši API ključevi, podaci o razgovorima i baze znanja ostaju privatni i sigurni pod vašom potpunom kontrolom.

Odaberite VPS plan za implementaciju AstrBot

KVM 2
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
7,99  € /mj

Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.

