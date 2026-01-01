AstrBot est une plateforme de chatbot open source riche en fonctionnalités, avec plus de 25 000 étoiles sur GitHub, qui fait le lien entre les grands modèles linguistiques et les applications de messagerie populaires. Elle fournit un cadre unifié pour déployer l'IA conversationnelle sur des plateformes comme Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec un support intégré pour les conversations multimodales, les agents, les bases de connaissances et un écosystème florissant de plus de 1 000 plugins communautaires, AstrBot est devenu l'un des frameworks de chatbot open source les plus populaires disponibles.

Cas d'utilisation courants

Les développeurs et les passionnés d'IA utilisent AstrBot pour créer des compagnons IA personnels qui fonctionnent sur toutes leurs plateformes de messagerie à partir d'un seul déploiement. Les équipes de service client le déploient comme un bot de support intelligent qui s'appuie sur les bases de connaissances de l'entreprise pour répondre automatiquement aux questions. Les équipes d'entreprise construisent des bots de productivité internes qui s'intègrent aux outils de flux de travail grâce aux capacités MCP et d'agent. Les gestionnaires de communauté utilisent AstrBot pour modérer et améliorer les discussions de groupe avec des fonctionnalités basées sur l'IA, des réponses automatisées et des fonctionnalités de plugins personnalisés.

Fonctionnalités clés

Support de messagerie multiplateforme : Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, et plus encore

Interface WebUI intégrée pour une configuration facile, la gestion des plugins et la surveillance en temps réel

Bac à sable d'agent pour une exécution de code sûre et isolée au sein des conversations

Intégration de base de connaissances pour des réponses IA contextuelles

Support MCP (Model Context Protocol) pour l'utilisation avancée d'outils et les flux de travail d'agent

Plus de 1 000 plugins communautaires avec installation en un clic depuis le marché des plugins

Support des conversations multimodales incluant le texte, les images et la voix

Intégration avec les fournisseurs de LLM et les plateformes d'agents comme Dify, Coze et Alibaba Cloud

Internationalisation (i18n) avec support d'interface multilingue

Stockage SQLite léger sans dépendances de base de données externes

Pourquoi déployer AstrBot sur un VPS Hostinger

Exécuter AstrBot sur un VPS Hostinger vous offre une plateforme de chatbot dédiée, toujours active, avec un contrôle total sur vos données et configurations. Contrairement à l'hébergement partagé ou aux solutions sans serveur, un VPS fournit les connexions persistantes nécessaires aux intégrations de messagerie en temps réel et les ressources de calcul pour les interactions LLM. Avec un VPS Hostinger, votre instance AstrBot fonctionne 24h/24 et 7j/7 avec une faible latence, garantissant que vos chatbots répondent instantanément sur toutes les plateformes connectées. L'environnement isolé signifie également que vos clés API, données de conversation et bases de connaissances restent privées et sécurisées sous votre contrôle total.