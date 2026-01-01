Az AstrBot egy funkciókban gazdag, nyílt forráskódú chatbot platform, amely több mint 25 000 GitHub csillaggal rendelkezik, és összeköti a nagy nyelvi modelleket (LLM-eket) a népszerű üzenetküldő alkalmazásokkal. Egységes keretrendszert biztosít a beszélgető AI telepítéséhez olyan platformokon, mint a Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu és LINE. A multimodális beszélgetésekhez, ügynökökhöz, tudásbázisokhoz és egy virágzó, több mint 1000 közösségi plugint tartalmazó ökoszisztémához nyújtott beépített támogatásával az AstrBot az egyik legnépszerűbb elérhető nyílt forráskódú chatbot keretrendszerré vált.

Gyakori felhasználási esetek

Fejlesztők és AI-rajongók az AstrBotot használják személyes AI-társak létrehozására, amelyek egyetlen telepítésből működnek az összes üzenetküldő platformjukon. Ügyfélszolgálati csapatok intelligens támogatási botként telepítik, amely a vállalati tudásbázisokat használja fel a kérdések automatikus megválaszolására. Vállalati csapatok belső termelékenységi botokat építenek, amelyek az MCP és az ügynökfunkciók révén integrálódnak a munkafolyamat-eszközökkel. Közösségi menedzserek az AstrBotot használják a csoportos csevegések moderálására és fejlesztésére AI-alapú funkciókkal, automatizált válaszokkal és egyedi plugin funkciókkal.

Főbb jellemzők

Többplatformos üzenetküldési támogatás: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE és még sok más

Beépített WebUI az egyszerű konfigurációhoz, plugin-kezeléshez és valós idejű felügyelethez

Ügynök sandbox a biztonságos, izolált kódvégrehajtáshoz a beszélgetéseken belül

Tudásbázis-integráció kontextustudatos AI-válaszokhoz

MCP (Model Context Protocol) támogatás fejlett eszközhasználathoz és ügynök munkafolyamatokhoz

Több mint 1000 közösségi plugin egy kattintásos telepítéssel a plugin piactérről

Multimodális beszélgetési támogatás, beleértve a szöveget, képeket és hangot

Integráció LLM szolgáltatókkal és ügynökplatformokkal, mint például a Dify, Coze és Alibaba Cloud

Nemzetköziesítés (i18n) többnyelvű felület támogatásával

Könnyű SQLite tárolás külső adatbázis-függőségek nélkül

