AstrBot
AstrBot är ett multiplattformsramverk för AI-chattbotar med öppen källkod.
Om AstrBot
AstrBot är en funktionsrik, öppen källkods-chatbot-plattform med över 25 000 GitHub-stjärnor som kopplar samman stora språkmodeller och populära meddelandeapplikationer. Den tillhandahåller ett enhetligt ramverk för att distribuera konversations-AI över plattformar som Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu och LINE. Med inbyggt stöd för multimodala konversationer, agenter, kunskapsbaser och ett blomstrande ekosystem med över 1 000 community-plugins, har AstrBot blivit ett av de mest populära ramverken för öppen källkods-chatbotar som finns tillgängliga.
Vanliga användningsområden
Utvecklare och AI-entusiaster använder AstrBot för att skapa personliga AI-kompanjoner som fungerar över alla deras meddelandeplattformar från en enda distribution. Kundtjänstteam distribuerar den som en intelligent supportbot som utnyttjar företagets kunskapsbaser för att svara på frågor automatiskt. Företagsteam bygger interna produktivitetsbotar som integreras med arbetsflödesverktyg via MCP och agentfunktioner. Community-chefer använder AstrBot för att moderera och förbättra gruppchattar med AI-drivna funktioner, automatiserade svar och anpassad plugin-funktionalitet.
Viktiga funktioner
- Stöd för meddelanden på flera plattformar: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE och fler
- Inbyggt WebUI för enkel konfiguration, plugin-hantering och realtidsövervakning
- Agent-sandlåda för säker, isolerad kodexekvering inom konversationer
- Kunskapsbasintegration för kontextmedvetna AI-svar
- Stöd för MCP (Model Context Protocol) för avancerad verktygsanvändning och agentarbetsflöden
- Över 1 000 community-plugins med ettklicksinstallation från plugin-marknadsplatsen
- Stöd för multimodala konversationer inklusive text, bilder och röst
- Integration med LLM-leverantörer och agentplattformar som Dify, Coze och Alibaba Cloud
- Internationalisering (i18n) med stöd för gränssnitt på flera språk
- Lättviktig SQLite-lagring utan externa databasberoenden
Varför distribuera AstrBot på Hostinger VPS
Att köra AstrBot på en Hostinger VPS ger dig en dedikerad, alltid på-chatbot-plattform med full kontroll över dina data och konfigurationer. Till skillnad från delad hosting eller serverlösa lösningar, ger en VPS de ihållande anslutningar som behövs för meddelandeintegrationer i realtid och de beräkningsresurser som krävs för LLM-interaktioner. Med Hostinger VPS körs din AstrBot-instans dygnet runt med låg latens, vilket säkerställer att dina chatbotar svarar omedelbart över alla anslutna plattformar. Den isolerade miljön innebär också att dina API-nycklar, konversationsdata och kunskapsbaser förblir privata och säkra under din fullständiga kontroll.
