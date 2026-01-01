AstrBot هي منصة روبوت محادثة مفتوحة المصدر وغنية بالميزات مع أكثر من 25,000 نجمة على GitHub، تربط نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشائعة. توفر إطار عمل موحداً لنشر الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر منصات مثل Telegram وDiscord وSlack وWeChat وQQ وDingTalk وFeishu وLINE. بفضل دعمها المدمج للمحادثات متعددة الوسائط، والوكلاء، وقواعد المعرفة، ونظامها البيئي المزدهر الذي يضم أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية، أصبحت AstrBot واحدة من أشهر أطر عمل روبوتات المحادثة مفتوحة المصدر المتاحة.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم المطورون وعشاق الذكاء الاصطناعي AstrBot لإنشاء رفقاء ذكاء اصطناعي شخصيين يعملون عبر جميع منصات المراسلة الخاصة بهم من خلال نشر واحد. تنشر فرق خدمة العملاء AstrBot كروبوت دعم ذكي يستفيد من قواعد المعرفة الخاصة بالشركة للإجابة على الأسئلة تلقائياً. تبني فرق الشركات روبوتات إنتاجية داخلية تتكامل مع أدوات سير العمل من خلال بروتوكول MCP وقدرات الوكيل. يستخدم مديرو المجتمعات AstrBot للإشراف على الدردشات الجماعية وتحسينها بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستجابات آلية، ووظائف إضافية مخصصة.

الميزات الرئيسية

دعم المراسلة متعدد المنصات: Telegram، Discord، Slack، WeChat، QQ، DingTalk، Feishu، LINE، والمزيد

واجهة مستخدم ويب مدمجة لسهولة التكوين، وإدارة الإضافات، والمراقبة في الوقت الفعلي

بيئة وكيل معزولة (Sandbox) لتنفيذ الكود الآمن والمعزول ضمن المحادثات

تكامل قاعدة المعرفة لاستجابات الذكاء الاصطناعي الواعية بالسياق

دعم بروتوكول سياق النموذج (MCP) لاستخدام الأدوات المتقدمة وسير عمل الوكلاء

أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية مع تثبيت بنقرة واحدة من سوق الإضافات

دعم المحادثات متعددة الوسائط بما في ذلك النصوص والصور والصوت

التكامل مع مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ومنصات الوكلاء مثل Dify وCoze وAlibaba Cloud

التدويل (i18n) مع دعم واجهة متعددة اللغات

تخزين SQLite خفيف الوزن بدون تبعيات قاعدة بيانات خارجية

لماذا يُنصح بنشر AstrBot على خادم Hostinger VPS؟

يوفر تشغيل AstrBot على خادم Hostinger VPS منصة روبوت محادثة مخصصة ومتوفرة دائماً مع تحكم كامل في بياناتك وتكويناتك. على عكس الاستضافة المشتركة أو الحلول بدون خادم، يوفر VPS الاتصالات المستمرة اللازمة لتكاملات المراسلة في الوقت الفعلي والموارد الحاسوبية لتفاعلات نماذج اللغة الكبيرة (LLM). مع Hostinger VPS، يعمل مثيل AstrBot الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بزمن استجابة منخفض، مما يضمن استجابة روبوتات المحادثة الخاصة بك فوراً عبر جميع المنصات المتصلة. تعني البيئة المعزولة أيضاً أن مفاتيح API الخاصة بك، وبيانات المحادثات، وقواعد المعرفة تظل خاصة وآمنة تحت سيطرتك الكاملة.