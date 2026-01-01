AstrBot

AstrBot

AstrBot ist ein Open-Source-Multiplattform-KI-Chatbot-Framework.

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KVM 2
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
7,99  € /Mon.

Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Über AstrBot

AstrBot ist eine funktionsreiche Open-Source-Chatbot-Plattform mit über 25.000 GitHub-Sternen, die große Sprachmodelle und beliebte Messaging-Anwendungen verbindet. Sie bietet ein einheitliches Framework für die Bereitstellung konversationeller KI auf Plattformen wie Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu und LINE. Mit integrierter Unterstützung für multimodale Konversationen, Agenten, Wissensdatenbanken und einem florierenden Ökosystem von über 1.000 Community-Plugins ist AstrBot zu einem der beliebtesten verfügbaren Open-Source-Chatbot-Frameworks geworden.

Häufige Anwendungsfälle

Entwickler und KI-Enthusiasten nutzen AstrBot, um persönliche KI-Begleiter zu erstellen, die von einer einzigen Bereitstellung aus über alle ihre Messaging-Plattformen hinweg funktionieren. Kundenservice-Teams setzen es als intelligenten Support-Bot ein, der Unternehmens-Wissensdatenbanken nutzt, um Fragen automatisch zu beantworten. Unternehmensteams entwickeln interne Produktivitäts-Bots, die sich über MCP und Agentenfunktionen in Workflow-Tools integrieren lassen. Community-Manager nutzen AstrBot, um Gruppenchats mit KI-gestützten Funktionen, automatisierten Antworten und benutzerdefinierter Plugin-Funktionalität zu moderieren und zu verbessern.

Hauptfunktionen

  • Multi-Plattform-Messaging-Unterstützung: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE und mehr
  • Integrierte WebUI für einfache Konfiguration, Plugin-Verwaltung und Echtzeit-Überwachung
  • Agenten-Sandbox für sichere, isolierte Code-Ausführung innerhalb von Konversationen
  • Wissensdatenbank-Integration für kontextbezogene KI-Antworten
  • MCP (Model Context Protocol)-Unterstützung für erweiterte Tool-Nutzung und Agenten-Workflows
  • Über 1.000 Community-Plugins mit Ein-Klick-Installation vom Plugin-Marktplatz
  • Multimodale Konversationsunterstützung einschließlich Text, Bildern und Sprache
  • Integration mit LLM-Anbietern und Agentenplattformen wie Dify, Coze und Alibaba Cloud
  • Internationalisierung (i18n) mit mehrsprachiger Schnittstellenunterstützung
  • Leichter SQLite-Speicher ohne externe Datenbankabhängigkeiten

Warum AstrBot auf Hostinger VPS bereitstellen

Der Betrieb von AstrBot auf einem Hostinger VPS bietet Ihnen eine dedizierte, ständig verfügbare Chatbot-Plattform mit voller Kontrolle über Ihre Daten und Konfigurationen. Im Gegensatz zu Shared Hosting oder serverlosen Lösungen bietet ein VPS die persistenten Verbindungen, die für Echtzeit-Messaging-Integrationen erforderlich sind, und die Rechenressourcen für LLM-Interaktionen. Mit Hostinger VPS läuft Ihre AstrBot-Instanz 24/7 mit geringer Latenz, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Chatbots auf allen verbundenen Plattformen sofort reagieren. Die isolierte Umgebung bedeutet auch, dass Ihre API-Schlüssel, Konversationsdaten und Wissensdatenbanken privat und sicher unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.

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